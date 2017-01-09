Türkiye genelinde terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde PKK-KCK kapsamında gözaltına alınan Viranşehir ilçe Belediye Başkanı Emrullah Cin’in tutuklanmasının ardından kaymakam Ömer Çimşit kayyum olarak atandı.
Enver Zencirci
Türkiye genelinde terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde PKK-KCK kapsamında gözaltına alınan Viranşehir ilçe Belediye Başkanı Emrullah Cin’in tutuklanmasının ardından kaymakam Ömer Çimşit kayyum olarak atandı.
Enver Zencirci
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