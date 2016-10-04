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Viranşehir'de 32 polis gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 32 polis gözaltına alındı.


04 Ekim 2016 10:15

15 Temmuz darbe girişimine yönelik yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan 32 polis gözaltına alındı. Gözaltına alınanların arasında komiser ve komiser yardımcılarının da bulunduğu ileri sürüldü. 

Öte yandan Viranşehir Kaymakamlığı görevini yürüten Huzeyfe Citer de 20 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PYD soruşturması kapsamında Terörle Mücadele ekipleri tarafından gözaltına alınmış, bir gün sonra da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 

Olayla ilgili soruşma sürüyor. 

Enver Zencirci

Etiketler: şanlıurfa


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