Viranşehir'de 6 polis görevden ihraç edildi

Edinilen bilgiye göre, Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda bulunan 6 polis memuru yeni yayınlanan KHK ile görevinden ihraç edildi.
İhraç edilen polislerin, yaklaşık 6 ay önce görevinden uzaklaştırıldığı öğrenildi.
Enver Zencirci
Edinilen bilgiye göre, Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda bulunan 6 polis memuru yeni yayınlanan KHK ile görevinden ihraç edildi.
İhraç edilen polislerin, yaklaşık 6 ay önce görevinden uzaklaştırıldığı öğrenildi.
Enver Zencirci
Etiketler: ihraç, Viranşehir