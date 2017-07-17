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Viranşehir'de 6 polis görevden ihraç edildi

OHAL kapsamında yeni yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 6 polis memuru görevden ihraç edildi.

Viranşehirde 6 polis görevden ihraç edildi

17 Temmuz 2017 08:50

Edinilen bilgiye göre, Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda bulunan 6 polis memuru yeni yayınlanan KHK ile görevinden ihraç edildi.

İhraç edilen polislerin, yaklaşık 6 ay önce görevinden uzaklaştırıldığı öğrenildi. 

Enver Zencirci

Etiketler: ihraç, Viranşehir


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