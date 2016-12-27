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Viranşehir’de bir erkek cesedi bulundu

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde akşam saatlerinde bir erkek cesedi bulundu.

Viranşehirde bir erkek cesedi bulundu

27 Aralık 2016 09:31
Viranşehir’de bir erkek cesedi bulundu - Tıkla İzle

Viranşehir ilçesi Yenişehir Mahallesi eski polis lojmanları yanında akşam saat 18.00 sıralarında bir erkek cesedi bulan vatandaşlar, durumu polise ihbar etti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yerde yatar vaziyette ve kanlar içerisinde bulunan ceset ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine morguna götürüldü.
Karanlık ve kameraların bulunmadığı bir bölgede, kafasına sıkılan kurşunla öldürüldüğü belirtilen şahsın, özel bir bankada çalışan Ercüment Eşref Ayaz olduğu iddia edildi. Ayaz'ın 6 aylık evli olduğu öğrenildi.
Polis, karanlıktan faydalanarak izlerini kaybettiren kişi ya da kişileri belirlemek için soruşturma başlattı. 

Enver Zencirci

Etiketler: erkek ceset, Viranşehir


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