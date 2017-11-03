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Viranşehir'de kaçak çay ve tütün baskını

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde kaçak çay ve tütün mamülleri sattığı belirlenen iş yerine baskın düzenlendi. İş yeri sahipleri arama yapmak isteyen polise engel olmaya çalışırken, sinir krizi geçiren 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Viranşehirde kaçak çay ve tütün baskını

03 Kasım 2017 18:27

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde kaçak çay ve tütün mamülleri sattığı belirlenen bir iş yerine polis tarafından baskın düzenlendi. İş yeri sahibi ve yakınları arama yapmak isteyen polisi engellemeye çalıştı. Polisin iş yerine girmesi üzerine 2 kişi sinir krizi geçirip ambulansla hastaneye kaldırıldı. İş yerinde yapılan aramada kaçak tütün, nargile tütünü, kaçak sigara ve kaçak çayın da aralarında bulunduğu çok miktarda ürüne el konulurken, 2 kişi ise gözaltına alındı. 

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Enver Zencirci
 

 

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