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Viranşehir’de öldürülen teröristler birçok olayın faili çıktı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmada öldürülen teröristlerden ele geçirilen silah ve mühimmatın birçok olayda kullanıldığı tespit edildi.


28 Aralık 2016 12:43

Güvenlik güçleriyle çatışmaya giren teröristlerin üzerinden ele geçirilen kalaşnikofun balistik incelemesinin ardından tüfeğin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’ye yönelik saldırı, Siverek Kaymakamı Vural Karagül’e yönelik suikast girişiminde, polis memuru Serdal Toprak’ın şehit edilmesi, Muhtar Ali Bülbül suikastı ile Mardin’in Cevizlik Jandarma Karakoluna silahlı eylemde kullanıldığı belirlendi.
İncelemeler sonucunda saldırılarda 3’ü polis toplam 5 kişinin şehit edildiği öğrenildi.

3 Aralık 2016 tarihinde Viranşehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde terör örgütü PKK/KCK üyesi 4 silahlı teröristin eylem yapacağı istihbaratını alan güvenlik güçlerince yapılan operasyonda çatışma yaşanmış, 4 terörist silahlarıyla birlikte ölü ele geçirilmişti.

Çalışmalar sonucu ölü ele geçirilen örgüt mensuplarının Erol Özgezer, Süleyman Ersu, Nesine Timurtaş ve Behiye Tekin olduğu belirlendi. 

Etiketler: fail, terörist, Viranşehir


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