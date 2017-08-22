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Viranşehir’de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Viranşehirde trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

22 Ağustos 2017 22:34

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesi kırsalında arıcılık yapan Necati İkto’nun kullandığı otomobil, Diyarbakır yolunun 40. Kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü Necati İkto olay yerinde hayatını kaybederken Mekiye İ., Rozerin İ., Evin İ. ve Yunus İ. ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazada otomobilden fırlayan bir bebek ise yara almadan kurtuldu. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Enver Zencirci
 

Etiketler: kaza, şanlıurfa


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