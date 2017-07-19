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Viranşehir'de Ülkü Ocakları açıldı

Viranşehir Ülkü Ocakları şubesi yapılan bir törenle Ceylanpınar Caddesi Dörtyol mevkisinde hizmete girdi.

Viranşehirde Ülkü Ocakları açıldı

19 Temmuz 2017 17:31

Düzenlenen programa MHP İl Başkanı Mahmut Güneş, Ülkü Ocakları Şanlıurfa İl Başkanı Bakır Bostancı, MHP İlçe Başkanı Yasin Haşimi, Ülkü Ocakları Viranşehir Şube Başkanı M. Hanif Kurt ve kalabalık bir halk topluluğu katıldı. Açılışı konuşmasını yapan M. Hanif Kurt, "Geç kalınmış olsa da Ülkü Ocaklarının Viranşehir'de açılmış olması bizleri oldukça sevindirmiştir. Bu süreçte emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor, Ülkü Ocakları Viranşehir şubesinin açılması hayırlara vesile olmasını diliyor ve katılımlarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum" dedi. Daha sonra açılışı yapılan Ülkü Ocakları şubesinin kurdelesi kesildi.
Yeni ofise geçen heyet söz konusu yeri çok beğendiklerini ifade etti. 

Enver Zencirci


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