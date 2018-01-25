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Virginia Woolf kimdir ? Google doodle yaptı ! Virginia Woolf kitapları hangileri?

Google tarafından bugün Virginia Woolf'a özel doodle hazırlandı. Peki Virginia Woolf kimdir ? Eserleri nelerdir ? İşte hepsi bu haberimizde yer alıyor...

Virginia Woolf kimdir ? Google doodle yaptı ! Virginia Woolf kitapları hangileri?

25 Ocak 2018 00:30

25 Ocak 1882 yılında doğan Virginia Woolf, İngiliz feminist, yazar, romancı ve eleştirmen olarak tanınmıştır Profesyonel olarak 1905'lerde yazmaya başlayan Virginia Woolf'un ilk kitabı olan The Voyage Out (Dışa Yolculuk) 1915'te yayınlanmıştır. Bu kitabın yazımı çok uzun sürmüş ve bir yıl içinde tam üç kez tekrar yazılmıştır. Özelllikle annesinin ölümünü yenmesi ile ilgili olan bu kitap ilginç olduğu kadar etkileyicidir.

Gece ve Gündüz, Virginia Woolf'un ikinci romanıdır. Woolf'un "bilinç akışı" tekniğini kullandığı daha sonraki modern deneysel romanlarından farklı olarak klasik gerçekçi üslûpla kaleme aldığı bu eser, olay örgüsü, gerçek mekân tasvirleri ve titizlikle betimlenmiş karakterleri, dönemin atmosferini yansıtan özellikleriyle dikkat çekiyor.

Eserleri

Dışa Yolculuk (1915)

Gece ve Gündüz (roman) (1919)

Jacob'un Odası (1922)

Mrs Dalloway (1925)

Deniz Feneri (roman) (1927)

Orlando: Bir Yaşamöyküsü (1928)

Dalgalar (roman) (1931)

Yıllar (1937)

Kendine Ait Bir Oda (1929)

Londra Manzaraları (1931)

Flush, Bir Köpeğin Romanı (1933)

Üç Gine (1938)

Perde Arası (1941)

Virginia Woolf'un Günlükleri

Pazartesi ya da Salı (1921)

 

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