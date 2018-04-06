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Visca asistlerine devam ediyor

Medipol Başakşehir’in Boşnak yıldızı Edin Visca, Evkur Yeni Malatyaspor mücadelesindeki golü hazırlayarak, ligdeki 14. asistini yapmış oldu.

Visca asistlerine devam ediyor

06 Nisan 2018 22:11

Spor Toto Süper Lig’in 28 haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Evkur Yeni Malatyaspor’u 1-0 mağlup etti. Mücadelede turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren tek golü Eljero Elia kaydederken, golü hazırlayan isim ise yıldız futbolcu Visca oldu. Bu sezon yaptığı asistlerle takımı sırtlayan deneyimli oyuncu, Başakşehir formasıyla bu sezon 14. asistine imza atmış oldu. Süper Lig’de son 3 haftada gole doğrudan katkı veren Visca, turuncu-lacivertli forma ile bu sezon toplamda 16. asistini yaptı.
Edin Visca, Evkur Yeni Malatyaspor mücadelesinde 90 dakika sahada kalarak, 1 asist ile takımına katkı sağladı.


Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu

 

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