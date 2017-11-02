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Vitiligo hastaları için medikal kamuflaj

Hande Durman, derinin pigment kaybı ile ortaya çıkan dermatolojik bir hastalık olan vitiligonun, microskin yöntemi ile tedavi edilmesi hakkında bilgiler verdi.

Vitiligo hastaları için medikal kamuflaj

02 Kasım 2017 14:42

Uzmanlar, derinin pigment kaybı ile ortaya çıkan dermatolojik bir hastalık olan vitiligonun dermatologlar tarafından tedavi edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Microskin Türkiye Koordinatörü ve Uygulayıcısı Hande Durman, microskin yönteminin vitiligo rahatsızlığı olan hastalarda da kullanılabildiğini belirtti. Durman, tedavisi hakkında bilgiler verdi.

Vitiligo'lu deri bölgelerin, pigment içermedikleri için güneş ışınına karşı çok duyarlı olduğuna dikkat çeken Hande Durman, Microskin'in sadece derideki renk eşitlenmesini sağlamakla kalmadığını, bu hastalarda doğru uygulandığı takdirde, güneş ışınlarına karşı bir korunma sağladığını da vurguladı.

Tedavi yönteminin, kişiye özel formüle edilerek hazırlanan, derideki kusurları renklendirme yoluyla örten ikinci deriniz diyen Durman, "Derinin en üst tabakasına uygulanan, sıvılaştırılmış şekilde yapılan ince bir uygulama olan microskin bir krem değildir ve diğer kamuflaj ürünleri gibi bir makyaj malzemesi görünümünde de değildir. Bir kez uygulandığında sabit kalır, esnektir, çıkmaz, giysi ve iç çamaşırına bulaşmaz. Suya dayanıklıdır. Herkese ve her türlü cilt tipine uygundur" şeklinde konuştu.

Cilt rengi farklılıklarına karşı medikal kamuflaj

Tedavi yönteminin kişiye özel hazırlandığını ve çok ince bir solüsyon olduğunu dile getiren Durman, bu solüsyonun deride renkle ilgili problemleri görünmez kılarak renk eşitleyici özelliği ile çözüm sunabildiğini ifade etti. Tedavi yönteminin uygulama sonrasında 2-3 gün veya daha fazla süre ciltte kalabildiğini, makyaj malzemeleri gibi giysilere bulaşmadığını vurgulayan Durman, öncelikle cilde renk analizi yapıldığını, daha sonrasında da uygulama aşamasına geçildiğini belirterek uygulama sonrası cildin nefes almasının devam ettiğini dile getirdi. Microskin yönteminin gözenekleri kapatmadığını ve suya dayanıklı olduğu için, yazın denize, havuza girildiğinde çıkmadığını anlatan Durman, uygulama sonrasında hastaların elini, yüzünü yıkayıp, duş alınabildiğini ve etrafa bulaşmadığını belirtti.

"Microskin tüm cilt tipleri ve yaş grupları için uygun"

Microskin'in ağırlıklı olarak doğal çiçek özleri, tohumları, bitki yağları, renklendiriciler ve özel olarak cilt için formüle edilmiş solüsyon içerdiğini ifade eden Durman, ''Vitiligolu derilerin dışında da uygulanabilir. Tedavi yöntemi kadın-erkek tüm cilt tipleri ve yaş gurupları için uygun bir işlemdir. Doğuştan veya sonradan oluşan renk farklılıkları, lekeleri, her türlü dövme, yanık, ameliyat izleri, doğum lekeleri gibi kozmetik ve medikal anlamda kapatılmak istenen her türlü cilt kusurlarını kamufle edebiliyor. Burada amaç bir tedavi değil, renk bütünlüğünün eşitlenerek, kusurun fark edilmez hale getirilmesi, yani bir kamuflaj" şeklinde konuştu. 

 

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