Vitronia meyve suyu piyasa çıktı

2000 yılında Türkiye'de yeni ürünler ve teknolojiler sunmak üzere kurulan Nanotech Grup, dünya çapında araştırmalar ve titiz çalışmalar sonucunda elde ettiği Vitaronia Meyve Suyu’nu bir basın toplantısıyla tanıttı. Sağlıklı Beslenme ve Yaşam Uzmanı Dr. Ender Saraç’ın aronyanın şifasını anlattığı Vitaronia Meyve Suyu, doğanın harika meyvesi Aronya’dan hiçbir kimyasal işleme maruz bırakılmadan soğuk sıkım tekniğiyle elde edilip şişelendiği belirtildi.

İnsanoğlunun yüzyıllardır sağlık ve mutluluğun peşinde koştuğunu belirten Dr. Saraç, "Vitorania alışılagelmiş meyve sularının çok ötesinde sağlık içeriyor. Hepimiz için hayati öneme sahip bu iki kavram, Vitronia ile bir araya geldi" dedi.

Hastalıklara karşı direnci artırıyor

Vitorania’nın elde edildiği yeni nesil yaşam meyvesi Aronya’nın sırlarını paylaşan Dr. Saraç, "Aronya çalı benzeri, 3-4 metre kadar büyüyen, mor üzümsü meyveleri olan ve yüksek oranda antioksidan içeren bir meyve olup ilk olarak Amerika Kızılderilileri tarafından yüzlerce yıl öğünlerinde, çetin kış şartlarında hastalıklara karşı dirençli olmak ve sağlıklı yaşamak amacı ile kullanılmıştır. Zamanla dünyaya yayılmış olan Aronya besin içeriği ve faydaları nedeni ile sağlıklı yaşam ve lezzet konularına özel önem veren Avrupa’da popüler hale gelmiştir. Bu son derece değerli meyvenin ekimi Balkanlar ve Alp dağlarının el değmemiş arazilerinde yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.

Strese bağlık hastalıklarla mücadeleye yardımcı oluyor

Aronya’nın bir besin takviyesi olmadığını belirten Dr. Saraç, "Doğal bir meyvedir. Aronya meyvesi stres, çevre kirliliği ve günlük yaşam aktivitelerinin vücudumuzda ürettiği hücrelere zarar veren serbest radikaller ile mücadele eden antioksidan polifenolik doğal karışımını içerir. Amerikan Milli Tıp Kütüphanesi tarafından yayınlanan çalışmaya göre bu antioksidanlar arasında yer alan antosiyaninlerin bazı kanser türleri, kalp-damar hastalıkları, kronik inflamasyon ve karaciğer fonksiyon gibi oksidatif strese bağlı hastalıklarla mücadeleye yardımcı olduğunu göstermiştir" diye konuştu.

Alternatif ve güvenilir gıda arayışı var

Nanotech Grup Genel Müdürü İlyas Ercan ise uzun inceleme ve titiz seçimler neticesinde insanımıza, günlük hayatında güvenle tüketebileceği bir ürün kazandırdıklarını söyledi. İnsanların alternatif ve güvenilir gıda arayışında olduğu gerçeğinin farkında olduklarını belirten Ercan, şöyle devam etti: "Nanotech Group, adını birçoğumuzun duymadığı Aronya’dan elde edilen meyve suyunu sizlerle buluşturuyor. Ekibimizin yıllarca süren araştırmaları neticesinde Aronya meyvelerinden soğuk sıkım tekniği elde edilen ve özel tesislerimizde şişelenen Vitronia meyve suyunu ilk günkü tazeliği ile sizlere ulaştırmaktadır. Hasattan şişelenmesine kadar tüm aşamaları kalite ve gıda ekibi tarafından denetlenmektedir".

Ortada vadede Aronya meyvesini Türkiye’de yetiştirerek dünyaya ihraç etme hedefleri olduğunu dile getiren Ercan, "Üretim tesisleri kurulması için fizibilite çalışmaları, ön araştırmalar yapıyoruz" şeklinde konuştu.