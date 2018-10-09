Vivense yeni konsepti ‘Vivense Touch'ı açtı

Ev ve yaşam keyfini açtığı yeni showroomlar aracılığıyla Türkiye'nin dört bir yanına taşıyan Vivense, Touch Showroom konseptiyle yaşam alanlarını tasarlamak isteyenlere eşsiz bir alışveriş deneyimi sunuyor.

Touch konseptini, Anadolu Yakası'ndaki Buyaka Kuleleri'ne taşıyan Vivense, yorucu mobilya alışverişini ev sıcaklığında gerçekleşen samimi bir deneyime dönüştürüyor. Kahvenizi içerken tecrübeli iç mimarlarla yaşam alanınızı tasarlayabileceğiniz Vivense Touch Showroom'unda; kendi zevkinize ve ihtiyaçlarınıza uygun tasarımlar hakkında bilgi alabilir, yeni dekorasyon trendlerini öğrenebilir, döşemeli ürünler için kumaş seçimi ve kombinleri yapabilirsiniz. Ayrıca Vivense.com'daki zengin mobilya ve aksesuar seçkisini iç mimarlarla birlikte online olarak keşfedebilirsiniz.

‘Ücretsiz randevulu iç mimarlık hizmeti”

Kişiselleştirilmiş hizmetler sunan Vivense Touch, ücretsiz randevulu iç mimarlık hizmeti ile evinizin dekorasyonu konusunda detaylı bilgilendirme ve yönlendirme sağlamaya devam edecek.

Türkiye'de perakendeleşme konusunda hızlı adımlar atan Vivense, 23.showroom'una Buyaka'yla ulaştı.250 binin üzerinde evi yenileyen Vivense, malzemesinden kumaşına, renginden tasarımına, insanlara yaşam alanlarında dilediği kombinasyona sahip olma özgürlüğü sunuyor.