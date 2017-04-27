Viyadükte asılı kalan tırın sürücüsünü itfaiye kurtardı

Kaza, TEM Otoyolu Yukarısoku mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu Ankara istikametine seyir halinde olan 31 ADZ 13 plakalı tır, sürücünün yoldaki çukura girdikten sonra kontrolünü kaybetmesi ile yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Bariyerleri yıkan tırın ön kısmı viyadükten aşağı sarkarken, kasası otoyolunun sol şeridini trafiğe kapattı. Ankara istikametine seyir halinde olan diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma ve Bolu Belediyesi İtfaiye ekipleri geldi. Viyadükten sarkan tırın şoförü Adnan Kuban, itfaiye ekiplerinin halat yardımıyla viyadükten aşağı inmesiyle kurtarıldı. Olay yerinde ilk tedavisi yapılan Kuban, ambulansla Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine kaldırıldı. Kuban’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tırın kasasına çarpan araçta 1 kişi öldü

Kaza sonrası ise Ankara istikametine seyir halinde Mustafa İsmail Keskin idaresindeki 17 YL 952 plakalı araç, hızla yolun sol şeridini kapatan tırın kasasına çarptı. Araçta bulunan Ayşe Müge Keskin, Rahime Keskin, sürücü Mustafa İsmail Keskin ve Bahadır Keskin yaralandı. Yaralılardan Bahadır Keskin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, diğer yaralılar ise Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Faruk Çidem