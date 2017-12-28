Diğer
Kategoriler

Vize krizinden etkilenen yolculara THY’den sevindiren haber

ABD ile yaşanan vize krizinin çözülmesinin ardından harekete geçen Türk Hava Yolları (THY), sorunun başladığı 9 Ekim tarihine kadar biletlerini alan, ancak kısıtlama nedeniyle ABD’ye uçamayan yolcuların biletlerinde, ücretsiz rezervasyon değişikliği yapılacağını açıkladı.

Vize krizinden etkilenen yolculara THYden sevindiren haber

28 Aralık 2017 19:49

Türkiye ile ABD arasında Ekim ayında başlayan vize krizinin çözülmesiyle birlikte, sorun yaşanmadan önce bilet alan ancak vize alamadığı için ABD’ye gidemeyen yolcular için Türk Hava Yolları harekete geçti. Vize krizi başlamadan önce bilet rezervasyonu yaptıran ancak kriz nedeniyle uçamayan yolculara THY’den sevindirici haber geldi.

9 Ocak tarihine kadar değişiklik yapılabilecek

THY’den yapılan açıklamayla sorunun başladığı 9 Ekim tarihine kadar biletlerini almış olan yolcuların Türkiye ve ABD çıkışlı biletlemeleri için 9 Ocak 2018 tarihine kadar yapılacak seyahat ve işlemlerde geçerli olmak üzere ücretsiz değişiklik yapılabileceği duyuruldu. Krizden önce vize almak için bilet alan ancak uçamayan yolcuları kapsayan düzenlemede, yolcuların rezervasyon ve güzergâh değişikliği ile iade talepleri ve bilet sürelerini herhangi bir ücret farkı ve ceza ödemeden 9 Ocak 2019’a kadar uzatılabilecek. Yolcular ise konuya ilişkin detaylı bilgilere THY’nin resmi internet sitesinden ulaşabilecek.

Sınır kapılarına vize talimatı

Öte yandan ABD ile yaşanan vize krizinin ortadan kalkmasının ardından başta Atatürk Havalimanı olmak üzere sınır kapılarına ABD vatandaşlarına ülkeye girişte vize verilmesi konusunda talimat yazısı gönderildi.
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'deki vize hizmetlerinin yeniden başladığını duyurmuş. Bunun üzerine Türkiye ise ABD vatandaşlarına uygulanan vize kısıtlamasının kaldırılmıştı. 

Ferhat Yasak
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç