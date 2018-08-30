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Vize serbestisi görüşmeleri resmen başlıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova, “Vize konularının görüşülmesi sonbaharda planlanıyor" dedi.

Vize serbestisi görüşmeleri resmen başlıyor

30 Ağustos 2018 12:54

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova, Türkiye ve Rusya arasındaki vize serbestisi için en net açıklamayı yaptı. Zaharova haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada Rusya ve Türkiye dışişleri bakanlarının görüşmeleri sonucunda çeşitli kategorideki vatandaşlar için karşılıklı olarak seyahat rejiminin kolaylaştırılmasıyla ilgili anlaşmaların gerçekleştirilmesi mekanizmasının oluşturulmasına karar verildiğini hatırlatarak, "Vize konularının görüşülmesi için en uygun profesyonel alan konsolosluk sorunlarından sorumlu uzmanların ikili görüşmeleridir. Uzmanların bu yöndeki görüşmesi sonbaharda planlanıyor" dedi.  

Erhan Altıparmak
 

Etiketler: Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova

 

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