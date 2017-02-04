Trump’ın emriyle geçtiğimiz haftadan beri uygulanan vize yasağı tüm dünyada tepkilere yol açmış, ABD havaalanlarında birçok kişi mağdur edilmişti. Yasaktan bu yana yaklaşık 60 bin vize iptal edildi.

Robart’ın durdurma kararının yazılı olarak Adalet Bakanlığına ulaşmasının ardından bakanlığın karar vermesi bekleniyor.

Beyaz Saray ise federal yargıç James Robart’ın kararını eleştirdi. Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, "Trump’ın verdiği emir vatanın korunması ve Amerikan halkını korumak için tasarlandı" dedi.

Muhammed Mollaoğlu