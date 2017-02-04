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Vize yasağı geçici olarak durduruldu

ABD’nin Seattle kentinde görev yapan federal yargıç James Robart, ABD Devlet Başkanı Donald Trump’ın yedi Müslüman ülkeden gelen yolculara uyguladığı vize yasağını ülke genelinde geçici olarak durdurma kararı aldı.

Vize yasağı geçici olarak durduruldu

04 Şubat 2017 10:58

Trump’ın emriyle geçtiğimiz haftadan beri uygulanan vize yasağı tüm dünyada tepkilere yol açmış, ABD havaalanlarında birçok kişi mağdur edilmişti. Yasaktan bu yana yaklaşık 60 bin vize iptal edildi.

Robart’ın durdurma kararının yazılı olarak Adalet Bakanlığına ulaşmasının ardından bakanlığın karar vermesi bekleniyor.

Beyaz Saray ise federal yargıç James Robart’ın kararını eleştirdi. Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, "Trump’ın verdiği emir vatanın korunması ve Amerikan halkını korumak için tasarlandı" dedi.

Muhammed Mollaoğlu

Etiketler: Vize yasağı


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