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Vizyon Koleji TEOG'da başarı oranını açıkladı

Vizyon Koleji, öğrencilerinin geçtiğimiz hafta yapılan TEOG sınavında yüzde 97 başarı oranı yakaladığını açıkladı.

Vizyon Koleji TEOGda başarı oranını açıkladı

05 Mayıs 2017 14:23

Vizyon Koleji, 8. sınıf öğrencilerine yapılan TEOG sınavında öğrencilerinin yüzde 97 oranında başarı sağladığını açıkladı. Kurum öğrencilerinin 679.85 puan ortalama yaptığı bildiren Yönetim Kurulu Başkanı Cem Arıtuluk, "Bu beklediğimiz bir başarıydı ve arkası gelecek" dedi.

Eğitim teknolojilerinin okulda hem öğrenmeyi hem de öğretmeyi daha kolay, daha hatasız ve daha hızlı hale getirdiğini belirten Arıtuluk, "Kullandığımız yapay zeka teknolojileri öğretmenleri süper öğreticilere dönüştürüyor. Bu sayede her bir öğrencinin eksiklerini alt kazanımlar düzeyine kadar tespit edip, kişiye özel etüt çalışmalarıyla giderebiliyoruz. Yani öğrencimizin hatalı cevap verdiği bir sorunun hangi sınıftan kalma bir kazanım eksiği nedeniyle olduğuna kadar tespit edip, sorunu kökten çözüyoruz" şeklinde konuştu.


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