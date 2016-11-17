Adam Mısın!

Televizyon ve futbol takipçilerinin yakından tanıdığı futbol yorumcuları Ahmet Çakar, Sinan Engin, Rasim Ozan Kütahyalı, Abdülkerim Durmaz ve Ertem Şener,’i beyazcamdan beyazperdeye transfer eden filmde ’Beyaz Futbol’ ekibi bir sponsor tarafından organize edilen bir tatile hep beraber çıkıyorlar. Fakat kafa dinleyip eğlenmeyi planladıkları bu tatilde başlarına hiç beklenmedik, komik olaylar gelecektir. Yapımcılığını Filmhane’nin üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda ise Emir Khalilzadeh oturuyor. Senaryosu Cihat Zembat ve Olkan Serdar Yıldız’a ait olan Adam Mısın! filminin oyuncu kadrosunda ayrıca Ceyhun Yılmaz, Serdar Ortaç, Nagehan Alçı gibi isimler de yer alıyor.

Ayı Kardeşler 2: Büyülü Kış

Kristal Tepeler, şiddetli bir kar fırtınası sonucunda bembeyaz kar ile örtülüdür. Fırtınadan sonra, Bramble’ın çocukluk anılarını canlandıran gizemli bir hayvan Kristal Tepeler’de dolaşmaya başlamıştır. Çok geçmeden bu gizemli hayvanın peşine düşen ödül avcıları Kristal Tepeler’in altını üstüne getirir. Çocukluklarından beri birbiriyle mücadele eden ayı kardeşler ve oduncu Vick’in önünde iki seçenek vardır. Hem bu zorlu kışı atlatabilmek hem de kasabalarını tehdit edenlerden kurtulmak için işbirliği mi yapacaklar, yoksa aralarındaki kavgayı devam mı ettireceklerdir?

Ding Liang ile Fuyuan Liu’nun yönettiği, Rick Jay Glen, Siobhan Lumsden, Paul Maxx Rinehart ile Toni Thompson’un orijinal seslendirme kadrosunda yer aldığı animasyon film Ayı Kardeşler 2: Büyülü Kış, Ayı Kardeşler: Kurtarma Operasyonu filminin devamı olan ve hayvanları temel alan bir çocuk filmi. Ayı Kardeşler film serisi, 2012’den beri Çin’de yayınlanan Çin’in en popüler çocuk çizgi filmi olan "Boonie Bears"dan beyazperdeye uyarlanmıştır.

Bir Şey Değilim

Genç bir tiyatro oyuncusu olan Mahmut, zor günler geçirmektedir. İkinci sınıf sinema filmin kötü adam karakteri için çağrılınca kabul eder. Kötü adam karakterini oynayacaktır. Ancak oyunculuk başarısıyla filmin Jön’ünün kıskançlığına hedef olur. Jön tarafından kovulması için baskı yapılan Mahmut yaşayabilmek ve karnını doyurabilmek için itilip kakılmalara istemeden tepkisiz kalır. Bu tepkisizliği sebebiyle kız arkadaşı Mahmut’u terk eder. Ancak gece yarısı eve gitmeye kalkan genç kadın için Beyoğlu sokakları güvenli değildir. Serap iki gaspçının saldırısına uğrar, tecavüze kalkışırlar. Ancak onu takip eden Mahmut olaya müdahale eder ve eline geçirdiği sopayla gaspçılarla boğuşur. Bu olay üzerine Mahmut gazetelerin baş sayfalarında kapak olur. Kadınları öldüren bir seri katili öldürmüştür. Mahmut halkın gözünde kahramanlaşsa da içinde baskı ve işkence yaşamaktadır. Yapımcı Azmi, Mahmut’u çok iyi karşılayarak, kötü adam karakteri iyi adama dönüştürmeyi ve yarım kalan filmi tamamlamayı teklif eder. Her şey iyi ve hızlı giderken gerçek katilin kimliği ortaya çıkar. Bunun üzerine Mahmut meşhur olmak için yalan söyleyen sahtekar bir oyuncu haline gelir...

Muharrem Özabat’ın yazıp yönettiği filmin oyuncu kadrosunda Münir Can Cindoruk, Bihter Dinçel, Ahmet Saraçoğlu, Rıza Sönmez, Levent Ülgen, Ümit Çırak, Numan Çakır, Ferzan Hekimoğlu, Füsun Demirel, Şener Kökkaya, Bülent Çolak gibi pek çok isim daha yer alıyor.

Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar?

JK Rowling’in aynı isimli fantastik ansiklopedik kitabına dayanan Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar? filmi fantastik yaratıklar hakkında bir kitap yazan bir yazarın gezi notları olarak karşımıza çıkıyor. Harry Potter’ın onun kitabını okumasından 70 yıl önce kitabı yazmış olan Newt Scamander’ın New York’ta yaşadığı maceraları konu alan kitap genç kaşifin New York’un gizli cadı ve büyücü komitesiyle yaşadıklarını da içeriyor...

Yıldızlı kadrosuyla dikkat çeken yapımın yönetmenliğini David Yates üstleniyor. Genç kaşif yazar Scamander rolünü Danimarkalı kız ve Her Şeyin Teorisi filmlerindeki başarılı performansıyla hatırlanan Oscar ödüllü oyuncu Eddie Redmayne üstlenirken, filmin kadrosunda Ezra Miller, Colin Farell, Katherine Waterston, Zoë Kravitz, Ron Perlman ve Jon Voight da yer alıyor.

İkinci Şans

Matematik öğretmeni olan çok güzel bir kadın Yasemin ile et restoranı sahibi karizmatik gurme Cemal’in yolları kesişir. Yasemin geçmişte yaşadığı yanlış evililiğin yaralarını sarmaya çalışan, attığı adımlara dikkat eden bir annedir. Cemal ise sosyal, geçmişinden kurtulmak isteyen gamsız bir adamdır. Bu zıt karakterli ikilinin tanışması önce kavgalı olacaksa da zamanla hüzünlü bir aşka dönüşecektir. Geçmişlerinin derinlerine indiklerinde ikisinin de ikinci bir şansa ihtiyacı olduğu ortaya çıkar.

Başrollerinde Nurgül Yeşilçay ve Özcan Deniz’in yer aldığı filmin yönetmenliğini de Özcan Deniz üstleniyor.

Mezuniyet

Romeo Aldea, Romanya’da küçük bir dağ kasabasında yaşayan bir doktordur. Kızı Eliza’yı 18 yaşına geldiğinde onu yurt dışında okutma idealiyle büyütür. Planları gerçekleşmek üzeredir; Eliza İngiltere’de psikoloji okumak için burs kazanır. Tek yapması gereken lise bitirme sınavlarını geçmektir. Aslında başarılı öğrenci olan Eliza için bu sınavlar yalnızca bir formaliteden ibarettir. İlk yazılı sınavından bir önceki gün, Eliza tüm geleceğini riske atan bir saldırıya uğrar. Şimdi Romeo, bir karar vermek zorundadır. Bu durumu çözmek için birkaç yol vardır fakat hiçbiri kızına öğrettiği prensiplerle uyuşmamaktadır.

Altın Palmiye’li 4 Ay, 3 Hafta, 2 Gün filminin yönetmeni Cristian Mungiu’nun yönetmenliğini üstlendiği Romanya yapımı filmin oyuncu kadrosunda ise Vlad Ivanov, Maria-Victoria Dragus, Adrian Titieni ve Gheorghe Ifrim gibi isimler yer alıyor

Ölüm Alfabesi: Kötülüğün Başlangıcı

Film tekonlojik gereçleri kullanarak sahte ruh çağırma seansları düzenleyen bir aileyi temel alıyor. Bekar anne ve 2 kızı bu şekilde hayatlarını idame ettirirken tezgahlarını geliştirmek için aldıkları ruh çağırma tahtası en küçük kızı etkisi altına alıyor. Aile küçük kızın değişimi karşısında çaresiz kalırken ona musallat olan yaratıkla başa çıkabilmenin yollarını arıyor.

2014 yapımı Oujia adlı korku filminin devamı niteliğinde çekilen Oujia 2’nin yönetmen koltuğuna oturan Mike Flanagan aynı zamanda Jeff Howard ile birlikte filmin senaristliğini üstleniyor. Annalise Basso, Henry Thomas, Doug Jones, Elizabeth Reaser ve Lin Shaye yıldız kadrosu arasında yer alıyor.