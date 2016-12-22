Assassin’s Creed 3D

Genetik kodunun kilidini kırması ile atalarının hatıralarına erişim sağlayabilen Callum Lynch, 15. yüzyıl İspanya’sında yaşayan atası Aguilar’ın maceralarını kendi hafızalarında yer alacak kadar canlı bir şekilde deneyimler. Gizli bir topluluk olan Suikastçiler’in soyundan geldiğini öğrenen genç adam yeni kazandığı beceriler ile baskıcı ve güçlü organizasyon Templer’ın karşısına çıkar. Callum, günümüzde de varolan Templar organizasyonunu alt etmek için geçmişindeki bilgi ve tecrübesini kullanacaktır.

Michael Lesslie’nin orijinal senaryosundan çekilecek filmin yönetmen koltuğunda Justin Kurzel otururken filmin başrolündeki suikastçi Callum’u ise Michael Fassbender canlandırıyor. Filmin kadrosunda Marion Cotillard, Jeremy Irons, Brendan Gleeson, Khalid Abdalla, Michael K. Williams gibi isimler yer alıyor.

Değiştir Bakalım

Kasabada yaşayan kadınlar ve erkeklerin yer değiştirmesiyle başlayan olaylar, bir komedinin başlangıcı olur. Artık kadınlar evin reisi, erkekler yuvayı kuran birer dişi kuştur. Askere bile kadınlar gitmektedir. Hatta mafyalar bile artık kadındır. Erkeklerin durumu ise gazete haberlerine manşet olacak türdedir. Kasabada kadın-erkek ilişkisi ekseninde eğlenceli ve komik durumlar ortaya çıkacaktır.

Eda Fatma Gürbüz’ün yönettiği filmin senaryosu ise Nehir Aksu ve Hakan Göksu’ya ait

Dönerse Senindir

Mehmet uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Selin’e deliler gibi aşık olan genç bir adamdır. Selin ise şarkıcı olma hayalleri kuran, hazırladığı demolarını yapım şirketlerine göndererek geri dönüş bekleyen genç bir kadındır. Selin’in dileği gerçek olur ve bir yapım şirketi Selin’le anlaşma yapar. Ancak Selin ve Mehmet, Mehmet’in bu süreçte ona verdiği tüm desteğe rağmen ayrılırlar. Mehmet ayrılığı kabul etmeyi reddeder ve arkadaşı Defne’nin de yardımıyla Selin’i geri kazanmaya karar verir. Selin’in yeni bir sevgilisi olması ise işleri iyice çıkmaza sürükler. Mehmet’in Selin’i geri kazanabilmek adına birbirinden komik ve zorlu yollarda yürümesi gerekecektir...

Murat Boz, Yasemin Allen ve İrem Sak’ın başrolleri paylatığı filmin yönetmenliğini Erol Özlevi üstleniyor. Senaryoda ise Gizem Elçi ve Oğulcan Türe’nin imzası var. Filmin yapımcılığını TAFF üstleniyor.

Florence

New York’lu, zengin bir kadın olan Florence Foster Jenkins’in büyük bir hayali vardır. O da bir opera şarkıcısı olmak. Piyasada ses getirmek için maddi olarak her şeye sahiptir, tek bir şey hariç: Florence’ın sesi çok kötüdür. Fakat Florence bunu pek de dert etmemektedir. Opera sanatçısı olma hayali kuran fakat kötü sesi sebebiyle bunu bir türlü başaramayan ünlü mirasçı Florance Foster Jenkins’in gerçek öyküsünü beyazperdeye taşıyan filmin yönetmen koltuğuna Umudun Peşinde filmiyle adından söz ettiren maharetli yönetmen Stephen Frears oturuyor. Florence Foster Jenkins’i usta oyuncu Meryl Streep canlandırırken filmde Streep’e Hugh Grant, Simon Helberg ve Rebecca Ferguson gibi ünlü oyuncular eşlik ediyor.

Gizli Güzellik

Manhattanlı bir reklam yöneticisi olan Howard’ın sakin ve güzel yaşamı büyük bir trajedinin gerçekleşmesi ile değişir. Kendini insanlardan soyutlayan ve içine kapanan Howard yakın arkadaşlarıyla bile iletişim kurmaktan kaçınmaya başlayınca, arkadaşları ona ulaşabilmek ve onu anlayabilmek için çaba sarfetmeye başlar. Howard içine sıkıştığı yalnızlığının içinde içini dökebilmek için aşka, ölüme ve zamana mektuplar yazmaya başlar. Ve günün birinde bu mektuplara kişiler karşılıklar almaya başlayınca, hayatın nasıl iç içe geçmiş ve kompleks bir ilerleyişi olduğunu keşfetmeye başlar...

Şeytan Marka Giyer’den tanıdığımız David Frankel’in yönetmen koltuğunda oturduğu Gizli Güzellik filminin başrolünde Will Smith yer alırken, kadrosunda usta oyuncu Helen Mirren, Ejderha Dövmeli Kız’ın asi Lisbeth’i Rooney Mara, sevilen yıldız Edward Norton, Keira Knightley, Michael Peña, Naomie Harris, Jacob Latimore ve Kate Winslet yer alıyor.

Hasret Bitti

Yıllardır Almanya’da gurbetçi olarak yaşayan Bitti ailesi, baba Halim Bitti’nin Alman damat korkusu nedeniyle yaptığı baskılar sonucunda Türkiye’ye kesin dönüş yapar. Aileyi Şahane Bitti’nin kardeşi, çocukların dayısı ve Halim’in kardeşi gibi sevdiği kayınbiraderi Çetin Ceviz karşılar. İsminin aksine son derece saf, iyi niyetli, biraz işgüzar ve beceriksiz bir genç olan Çetin bugüne dek herhangi bir düzen kuramamıştır. Hayattaki tek akrabaları olan ablası, eniştesi ve çocukların gelişine çok sevinir. Bundan sonra hep beraber olacaklardır. Çetin oldum olası küçük bir restoran açmak isteyen eniştesi için daha O Almanya’da iken harika bir yer bulmuştur. Üstelik sahipleri de çok iyi insanlardır; Amerika’da yaşayan iş adamı Mutlu Pektemiz ve onun güzel kız kardeşi Duru. Çetin ve Duru arasında kısa sürede bir aşk başlar. Ancak Duru’nun asıl kimliğini öğrenen Çetin büyük bir şok yaşayacaktır. Bu geçmişten gelen sırla herkesin hayatı değişecektir.

Kaçış

Kenan Kavut’un yazıp yönettiği filmin yapımcılığı K2 Film’e ait oyuncu kadrosunda ise Ali Suliman, Jale Arıkan, Muhammed Cangören, Mustafa Avkıran ve Burak Çimen yer alıyor.

Dağıtımcı M3 Film

Kartopu Savaşları!

Kış tatilleri en eğlenceli tatillerden biridir. 11 yaşındaki Luke ve Sophie de bunun farkındadır. Kış tatili geldiğinde Luke’un arkadaşları ve Sophie elele vererek bütün hafta sürecek bir kartopu savaşı başlatır. Luke ve Sophie de iki ayrı grubun liderleri olurlar. Sophie ve arkadaşları karşı taraftan korunmak için bir kale yaparlar. Kurala göre tatil sonunda kaleyi kim ele geçirirse, kazanan taraf o olacaktır. Ancak çocuklar arasındaki rekabet kış boyunca giderek büyüyecektir ve eğlence yerini ciddi bir kavgaya bırakacaktır...

Yönetmenliğini Jean-François Pouliot ve François Brisson ikilisinin üstlendiği filmin senaryosunda ise Normand Canac-Marquis ve Roger Cantin imzası var.

Meçhul Kız

Jenny, kamu yararına çalışabilmek için prestijli bir kariyerden vazgeçmiş idealist bir doktordur. Stresli ve yoğun bir gece nöbetinde dışardan gelen bazı sesleri yok sayar ve işine yoğunlaşır. Daha sonra polisten gelen ölüm haberiyle yıkılır: dışarıdan gelen sesler Afrikalı genç bir kadına aittir ve yardım alamadığı için sabah ölü bulunmuştur. Suçluluk duygusuyla dolup taşan Jenny, kadının kim olduğunu araştırmaya başlar ve ailesine ulaşmayı hedefler. Bölgede yaşayan insanlarla iletişime geçtikte soruşturmanın derinliklerine sürüklenir.

Siyah Karga

İran asıllı oyuncu Sara, Fransa’da hayatını sürdürmektedir; fakat bir gün babasından bir mektup alır ve ülkesine geri dönmek zorunda kalır. Öte yandan oyunculuk gereği canlandırdığı bazı sahnelerden dolayı ülkesine girişi yasaktır. Sara, Türkiye üzerinden yasadışı yöntemlerle İran’a gitmeye karar verir. Türkiye´de turist rehberliği yapan Yılmaz´dan yardım alan Sara, uzun bir yolculuğun sonunda Hakkari´ye varmayı başarır. Bu noktada yanlarına katılan Mehmet Selim ile hem İran hem de Türk askerleri tarafından yakalanma korkusu içinde yollarına devam ederler....

Yönetmenliğini, yapımcılığını ve senaristliğini M. Tayfur Aydın’ın üstlendiği filmin görüntü yönetmeni Emre Konuk. Oyuncu kadrosunda ise Şebnem Hassanisoughi, Aziz Çapkurt, Murat Toprak, Sedat Culum ve Medya İzgi yer alıyor.