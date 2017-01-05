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Film, Kuzey Koreli bir balıkçının içine düştüğü siyasal ve insani zorlukları merkezine alıyor. Teknesinin motoru bozulunca kendisini Güney Kore’de bulan balıkçı, casus sanılarak gözaltına alınır. Sert geçen sorgu ve ikna sürecinin ardından Kuzey Kore’ye iade edilen balıkçı, burada da zorluklarla karşılaşır ve iki ideoloji arasında kapana kısılacaktır.

Ünlü ve başarılı yönetmen Kim Ki-duk’un en siyasi filmlerinden biri olan The Net yine Kim Ki-duk tarafından yazıldı ve oyuncu kadrosunda Guyhwa Choi, Lee Won Gun, Young-min Kim yer alıyor.

Anthropoid

SS generali Reinhard Heydrich’e düzenlenen suikast operasyonu Anthropoid’i konu alan film tarihi gerçeklere dayanıyor. Gerçek bir hikayeden uyarlanan filmde Hitler’in 3. adamı olan Heydrich, Nihai Çözüm projesinin mimarı olarak tarihin en büyük utançlarından birine ön ayak olurken bir yandan da sürgündeki Çekoslavakyalı askerlerin hedefi haline geliyor.

Yönetmen koltuğunda Sean Ellis’in oturduğu filmin senaryosu da Ellis ve Anthony Frewin tarafından yazıldı. Filmin başrollerinde ise Cillian Murphy, Jamie Dornan,Harry Lloyd, Toby Jones, Charlotte Le Bon ve Bill Milner yer alıyor.

Çalgı Çengi İkimiz

6 yıl önce bulaştıkları mafya tarafından düğün şarkıcılığı yaptırılan Salih ve Gürkan’ın tehlike ve eğlence dolu macerası bu filmde de devam ediyor. Amatör müzisyen kuzenler, talihsizlikleri yüzünden ünlü olmak için çıktıkları yolda mafya dünyasına girmeyi başarmışlardır. Orada mafyanın moral ekibi olarak karanlık insanların düğünlerinde şarkıcılık yapmaya mecbur bırakılırlar. Sevdiği kızla evlenmek için mafyadan ayrılmak isteyen Salih ve kuzeni Gürkan’a bunu gerçekleştirebilmeleri için tek bir şart koyulur. Gittikleri düğündeki nikah memurunu kaçırmaları. Görevi mecbur kabul ederler. Nikah memuru ise zamanında bir düğünde Tarkan’ı şarkı söylerken keşfeden kişi çıkar ve iki kuzeni yıldız yapmak ister. İkilinin başına beklenmedik ve birbirinden ilginç olaylar gelecektir.

Çalgı Çengi’nin devam filmi olan Çalgı Çengi 2’nin senaristliğini ve yönetmenliğini ilk filmde olduğu gibi yine Selçuk Aydemir’in üstlendi. Oyuncu kadrosunda ise yine Murat Cemcir, Ahmet Kural, Rasim Öztekin, Ayhan Taş ve Şinasi Yurtsever gibi isimler yer alıyor.

Snowden

Amerikan hükümetinin "güvenlik" adı altında e-postalara, sosyal medya hesaplarına, cep telefonu mesajlarına, hard disklere, kredi kartı ekstelerine ve hatta bilgisayar kamerasına kadar erişebildiğini öğrenen Edward Snowden, hükümet gizli hesap olmadığını ve tüm bunların gizli kanunlarla yasallaştırıldığını 2013 Haziranı’nda tüm dünyaya duyurur. Snowden o anda “Amerikan tarihinin gördüğü en büyük vatan haini” ilan edilirken aynı zamanda da bir kahramana dönüşecektir...

2014 yılında Laura Poitras tarafından Citizenfour adlı belgeseli hazırlanmış ve belgesel Oscar kazanmıştı. 3 Oscar ödüllü yönetmen Oliver Stone’un yönettiği filmde Snowden’ı Joseph Gordon-Levitt canlandırırken filmde ayrıca Shailene Woodley, Melissa Leo, Nicholas Cage, Zachary Quinto, Tom Wilkinson gibi ünlü oyuncular da yer alıyor. Luke Harling ile Anatoly Kucherena’nın yazdığı iki farklı kitabı kendisine kaynak alan Snowden’ın senaryosunu ise Kieran Fitzgerald ile Oliver Stone kaleme aldı.

Sonsuzluk Ormanı

Arthur Brennan, hayatında yaşadığı bir trajedi sonrası, Japonya’daki Fuji dağının derinliklerindeki gizemli bir ormana doğru yola çıkar. Girenin bir daha kolay kolay çıkamadığı, bir noktadan sonra geri dönüş işaretlerinin kaybolduğu bu orman intihar etmek isteyen insanların da son durağıdır. Yaşamına dair derin acılar çeken Arthur ormana girdikten kısa bir süre sonra burada yapayalnız olmadığını fark eder. Ormanda Takumi Nakamura isimli yolunu kaybetmiş bir adamla karşılaşır ve iki adam bu uçsuz bucaksız ormanda hayatta kalmanın özünü kavrayarak ölümden vazgeçecek ve yaşama bir kez daha bağlanacaklardır...

’Buried’ ve ’ATM’ filmlerinin senaristi Chris Sparling’in senaryosunu yazdığı Gus Van Sant filminin başrollerinde Matthew McConaughey, Ken Watanabe ve Naomi Watts bulunuyor.