Aşk Mektupları

Milena Agus’un ikinci dünya savaşı sonrası yazdığı aynı isimli romanı “Mal di Pietre”den uyarlanan film, tutkulu, özgür ruhlu bir kadının sevgisiz evliliği ve başka bir adama âşık oluşu çerçevesinde şekillenen yirmi yıllık sürecini ele alıyor. Gabrielle ailesinin baskısı sonucu bir çiftçi olan José’yle evlenmiş olan ve istemediği bir hayata sıkışıp kalan güzel bir kadındır. Ancak José her şeye rağmen karısına aşıktır. Jose dürüst ve çalışkan bir adam olsa da Gabrielle bu adanmışlığa hiçbir zaman karşılık veremeyeceğinin farkındadır. Zira bu düşüncenin kesinleştiği bir an gelir ve güzel kadın ayaklarını yerden kesen André ile tanışır. Beraber kaçmak için sözleşirler ancak aşklarını yaşamak yaşadıkları dünyada sandıkları kadar kolay olmayacaktır...

Oscar’lı oyuncu Marion Cotillard’ın başrolde yer aldığı ve 2016 Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye için yarışan filmin yapımcılığını Fransız bağımsız sinemasının en önemli isimlerinden Alain Attal üstleniyor. Başrolde Cotillard’a Louis Garrel ve Alex Brendemühl eşlik ediyor.

Çılgın Ofis Partisi

Zenotek CEO’su Carol Vanstone, erkek kardeşi olan Clay’in performansından memnun değildir. Bu yüzden de ona ait olan şirket şubesini kapatmaya karar verir. Clay ve baş teknoloji sorumlusu ise durumu kurtarmak için bir plan hazırlarlar. İkilinin planı Carol’ı da etkilemek için efsane bir ofis Noel partisi hazırlamaktır. Potansiyel bir müşteriyi etkilemek ve işlerini kurtaracak bir satış anlaşması yapmak Carol’ın gözünde departmanlarını kurtarabilecek tek şeydir. Çalışanlarını bir araya getirip muazzam bir yılbaşı partisi planlamak zorunda kalan ikili pratikte her şeyi düşünmüş olsa da işler bir anda çığırından çıkacaktır...

Yönetmenliğini Josh Gordon ve Will Speck’in beraber üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Kate McKinnon, Olivia Munn, Jennifer Aniston, Jamie Chung, T.J. Miller ve Jason Bateman gibi başarılı isimler yer alıyor.

Gece Hayvanları

Susan Morrow, 19 yıl önce yazar eşi Edward Sheffield’ı terk eder. İkinci evliliğinde ise bir doktorun eşi olarak düzenli bir hayat sürmektedir. Bir gün posta kutusunda eski eşinin hiç yayımlanmamış olan ilk romanının taslağını bulur. Eski eş kendisinin fikrini sormaktadır. Susan, bir matematik profesörü olan eski eşi Tony’nin ailesi ile çıktığı bir yolculuğu anlatan "Noctural Animals" adındaki bu kitabı elinden bırakamaz. Kitabın kahramanı Tony’nin hayatı berbat bir hale geldikçe Susan da geçmişini hatırlayacaktır. Bu tehlikeli duygular onun geleceğini kemirecek ve hayatını değiştirecektir.

Austin Wright’ın 1993 tarihli "Tony ve Susan" romanından uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda A Single Man (2009) filminden tanıdığımız Tom Ford oturuyor. Senaryosunu da Ford’un üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda ise Amy Adams, Jake Gyllenhaal, Michael Shannon, Aaron Taylor-Johnson, Isla Fisher ve Armie Hammer gibi ünlü oyuncular yer alıyor.

Hayati Tehlike

Hayati, Hayatinin Yeri adını verdiği fırınında ekmek ve türevleri pişiren, müşterilerinin sevdiği bir fırıncıdır. Fakat babayadigarı fırınında sıradan bir hayat sürerken, mafyaya haraç vermemek için kafa tutmasıyla başına büyük bela sarar. Tam silahların konuştuğu sırada süt kardeşi Utku’nun araya girmesiyle olaylar daha da büyür. Zira Utku kimliğini saklayarak, özel bir operasyon yürüten bir polistir. Hayati, Utku’ya olan borcunu ödemek için operasyonu devralır ama çok gizli ve dikkatli yürütülmesi gereken bu süreci eline yüzüne bulaştırması an meselesidir!

Yönetmen koltuğunda Serdar Işık’ın oturduğu komedi türü Hayati Tehlike’nin başrollerini Toygan Avanoğlu, Öznur Serçeler ve Burç Kümbetlioğlu üstleniyor. Filmin kadrosunda Altan Erkekli, Zeynep Şahin, Billur Yılmaz, Deniz Sipahi ve Füsun Demirel de yer alıyor. Filmin senaryosu ise Baykut Badem’in kaleminden çıkma.

Kasap Havası

Annesinin istediği kızla nişanlanmak üzere olan taksi şoförü Ahmet, kendisinden yaşça çok büyük olan terzi Leyla ile tutkulu bir ilişkiye başlamıştır. Ahmet´in Leyla´ya olan aşkı ve Leyla´nın genç bir erkekle birlikte olup geçmişiyle hesaplaşma isteği bu ikiliyi evliliğe doğru sürüklemektedir. Fakat bir gün Leyla´nın 18 yıl önceki erkek arkadaşı Semih, ölüm döşeğindeki annesiyle helalleşmek için Almanya´dan İstanbul´a döner. Semih´in gelişi Ahmet ile Leyla´nın birlikteliği için çok büyük bir tehlikedir. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

2015 Antakya Film Festivali’nden En İyi Yönetmen ödülü ile dönen Çiğdem Sezgin’in yazıp yönettiği filmin oyuncu kadrosunda İnanç Konukçu, Şenay Gürler, Hakan Karahan, Cemre Ebuzziya gibi isimler yer alıyor.

Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi

Lucasfilm’in yeni "ara dönem filmlerinden ilki" olarak lanse edilen yapım bir grup beklenmedik kahramanın, imkansız görünen Ölüm Yıldızı planlarını çalma görevi için bir araya gelme hikayesini anlatacak. Film, Death Star’ın planlarını çalmak için bir araya gelen bir ekibin mücadelesini merkezine alıyor ve 1977 tarihli Yıldız Savaşları: Bölüm IV’ten öncesini anlatacak. Gareth Edwards’ın yönetmenliğini üstlendiği filmin başrolünü Felicity Jones üstleniyor; kadroda ayrıca Ben Mendelsohn, Riz Ahmed, Diego Luna, Mads Mikkelsen ve Forest Whitaker da yer alıyor. Senaryosu Chris Weitz’a ait olan filmin yapımcılığıysa pek tabii George Lucas’a emanet.

Şarkını Söyle

Yönetmenliğini ve senaristliğini Garth Jennings’in üstlendiği animasyonun seslendirme kadrosunda Scarlett Johansson, Taron Egerton, Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Seth MacFarlane, John C. Reilly gibi ünlü isimler yer alıyor. Animasyon, müzikal-komedi filmi olan “Şarkını Söyle”, herkesin içindeki parlak yıldızı ortaya çıkarma hikayesini konu alıyor.

Tamamen hayvanların yaşadığı bir dünyada geçen “Şarkını Söyle”de, Buster Moon zor dönemler geçiren, bir zamanlar çok başarılı olan bir tiyatrodan sorumlu, kibar ve iyimser bir koaladır. Tiyatroyu her şeyden çok sever ve onu korumak için her şeyi yapabilir. Ancak, zor günler geçiren tiyatronun yavaş yavaş parlaklığını kaybettiği günlerde eski görkemini yeniden kazandırmak için son bir şansı vardır; dünyanın en büyük şarkı yarışmasını yapmak. Yarışmada özellikle beş yarışmacı dikkat çeker: Şarkı söylemesi kadar yumuşak bir şekilde dolandıran fare, çekingen bir ergen fil, büyük bir sahne korkusu olan, 25 domuz yavrusunun peşini toplamaktan yıpranmış, sınırlarını zorlayan bir anne, ailesinin ağır suçlarından kurtulmak isteyen genç bir gangster goril ve küstah erkek arkadaşı bırakıp tek başına kalmak için mücadele veren bir punk-rock kirpi. Bütün hayvanlar, Buster’ın çadırına, bu yarışmayı hayatlarının gidişatını değiştirmek için bir fırsat olduğunu düşünerek gelir.

Sen Benim Herşeyimsin

Çok küçük yaştayken öksüz kalan Sedat, babasının ona öğrettiği en önemli dersi, "korkunun gözünün içine bakmadığın sürece onu yenemezsin" mottosunu beynine kazır. Çıralı’da yenemediği korkuları ve babasından hatıra hayat tavsiyesi ile günübirlik ilişkiler ve işlerle hayatını geçirir. Ancak bir gün bu sakin hayatı bir anda değişiverir. Günü birlik ilişkierinden biri olan Pınar, Sedat’ın kucağına bir bebek bırakıp aynı hızla ortadan kaybolur. İstanbul’a gelip Birol sayesinde iş bulan Sedat’ın hayatı artık kızının etrafında dönmektedir. Baba-kızın masal gibi geçen eğlenceli hayatları annenin tekrar ortaya çıkmasıyla bir kez daha kaos haline döner.

Yönetmen koltuğunda Tolga Örnek’in oturduğu filmin başrolünü Tolga Çevik üstlenirken, filmin kadrosunda kendisine kızı Tuna Çevik, Melis Birkan ve Cengiz Bozkurt eşlik ediyor.