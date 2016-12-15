Alemde Bir Gece

Mutlu bir evliliği olan, etliye sütlüye karışmayan Ozan’ın eşi Elif birkaç gündür annesinin yanındadır, ertesi sabah dönecektir. Ozan evde tek başınayken çocukluk arkadaşı Tolga yanında eskort bir kadın ve muhabbet tellalı Fehmi’yle çıkagelir. Üniversitede okurken kanka oldukları büfeci Ati abilerini de peşine takmıştır. Ozan Tolga’yı evden kovalamaya çalışırken üstüne bir de karşı komşusu emekli başçavuş çatlak Eşref gelir. Ozan evdekilerin bir an önce gitmelerini beklerken, salonda tek başına maç izleyen oynadığı yasadışı bahis kuponuyla büyük para kazanınca heyecandan ölür. Ozan, Tolga ve Ati, cesetten kurtulma umuduyla Çatlak Eşref’in peşinden giderlerken kendilerini çok daha büyük bir belanın içinde bulacaklardır.

Yönetmen koltuğunda Barış Erdoğan’ın oturduğu komedi türündeki Alemde Bir Gece’nin başrollerini Aydemir Akbaş, Beyti Engin, Bülent Alkış ve Ömer Gecü üstleniyor. Filmde Ceyda Olguner, Selin Deveci, Burcu Binici, Abidin Yerebakan ve Eriş Akman da rol alıyor.

Aptallar Çetesi

Tarihteki en büyük banka soygunlarından birini, mizahi bir sosla servis eden Aptallar Çetesi; 1997 yılında gerçekleştirilen, Loomis Fargo & Company adlı şirketin sürücülüğünü yapan David Scott Ghannt’ın öyküsünü perdeye taşıyor. Ghannt ve ekibinin, çaldıkları 17.3 milyon dolar ile birlikte ortadan kayboluşunu anlatan filmin başrollerinde Zach Galifianakis ve Owen Wilson yer alıyor! Filmin yönetmen koltuğundaysa Jared Hess oturuyor.

Oldu Mu Şimdi?

Hayatı yanlış anlaşılmalar yüzünden hep mahvolan Yaşar, sonuçta yine bir yanlış anlama sonucu hapse girer. Hapiste Ömer ile tanışır ve en yakın dost olurlar. İkili, hapisten çıktıktan sonra birçok defa dolandırıcılık işleri yapar. Fakat her defasında işler kötü gider ve tekrar hapse girerler. En son çıkışlarında bıkarlar ve tövbe ederler. Artık böyle işler yapmayacaklardır. Tövbe etmek için camiye gittikleri gün iyilik olsun diye kaldırdıkları cenaze başlarına talih kuşu gibi konar. Cenaze, “cenazemi kim kaldırırsa mal varlığımda onundur.” diyen ünlü ve zengin bir iş adamına aittir. Yaşar ve Ömer bir anda uluslararası nakliyat işi yapan bir tertemiz firmanın başına geçmiştir. Fakat işler o kadar temiz kalmayacaktır...

Yönetmenliğini Kenan Öztürk’ün yaptığı komedi filminin oyuncu kadrosunda Yavuz Seçkin,Orhan Aydın, Seda Güven, Serkan Şengül, Emre Mutlu, Oğuzhan Yıldız, Esra Sönmezler, Yakup Yavru gibi isimler yer alıyor.

Sen Sağ Ben Selamet

Üç kaçağın yolu sık sık kesişmektedir. Cezaevinden tahliyesine iki gün kalan Selamet ile müebbet cezası olan koğuş arkadaşı Sansar, aynı yolun yolcularıdır. Sansar’ı, Sivas Kapalı Cezaevi’ne götürecek nakil aracı, Selamet’i de memleketine bırakacaktır. Bu yolun karşı yönden gelen bir başka yolcusu daha vardır; Goril Behlül. Araçlarının çarpışmasından sonra başlarından macera dolu komik olaylar geçecektir. Bu üç kaçağın sürükleyici aksiyon, komedi ve maceralarına konu edinen filmin oyuncu kadrosunda ise Ufuk Özkan, Burçin Bildik, Tuvana Türkay, Lale Başar,Ayçin İnci, Hakan Karahan, Hasan Küçükçetin, Murat Kocacık, Müge Uzel, Gamze Aydoğdu, Emrah Özdilek ve Savaş Alp Başar yer alıyor.

Yapımcılığını Süreç Film, İnci Gündoğdu Ve İsmail Gündoğdu’nun yaptığı “Sen Sağ Ben Selamet” filminin yazarlığını ve yönetmenliğini Ersoy Güler üstleniyor.

Tereddüt

İstanbullu genç bir kadın psikiyatrist, tayinle geldiği ama şehre çok da uzak olmayan bir taşra kasabasında mecburi göreve başlar. Hafta çi görevine kasabada devam ederken, hafta sonları da İstanbul’daki evine gelir. Çekici kocası Cem ile dışardan kusursuz gibi görünen bir evlilik sürdürmektedir; ama içten içe ters giden bir şeylerin olduğunu hisseder... Öte yandan bir gün hastaneye getirilen küçük yaşta bir kadın hasta olan Elmas ile ilişkisi Şehnaz’a bambaşka bir kapı açarken, akli dengesini yitirmek üzere olan Elmas da Şehnaz’ın yardımıyla ruhundaki düğümleri bir bir çözecektir.

Yeni dönem sinemamızın önemli kadın yönetmenlerinden olan Yeşim Ustaoğlu, 5. uzun metrajlı filminde yine dramatik bir hikayeyi beyazperdeye taşıyor. Başrollerinde Funda Eryiğit, Ecem Uzun, Mehmet Kurtuluş ve Okan Yalabık’ın oynadığı filmin yapımcılığı da Ustaoğlu Film şirketine ait.

Zuzula

Vildan Akın ünlü aşk romanlarının yazarıdır. Aşk romanlarıyla kendisine ün yapan başarılı yazar bir tür tıkanma dönemi yaşamaktadır. Yazacak hikaye bulamayan yazara yayınevi yetkilisinden ilginç bir teklif gelir. Yetkili, Vildan’a aşk romanları yerine daha çok satan gerilim türü bir kitap yazmasını önerir. Bu fikre ilk başta sıcak bakmayan Vildan sonunda kabul eder. Romanını yazabilmek için şehirden ayrılıp dağ evine giden Vildan’ın tek dileği romanını yazarken biraz huzurlu olabilmektir. Ancak gittiği dağ evinde anlamlandıramadığı olaylar yaşanmaya başlar. Köylülerden bilgi alamayan yazara gerçeği en sonunda köyün çobanı Ali söyler. Yaşanan olayların gizemini aydınlatmaya çalışan kadının hayatı bir anda cehenneme dönecektir...

Yönetmenliğini ve senaristliğini Kemal Özdemir’in üstlendiği yapımda başrolü Canan Ünal alıyor. Filmin kadrosunda İnanç Akbulut, Fatih Selim Emek, Tuğba Şakar, Seçil Koçak, Gözde Keser, Avni Avcı da yer alıyor.