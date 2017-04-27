VMD İstanbul Şubesi, Türk Kızılayı ile yardım protokolü imzaladı

Türk Kızılayı’nın Güney Sudan, Yemen ve Doğu Afrika’daki yardım faaliyetlerine Vergi Müfettişleri Derneği (VMD) İstanbul Şubesi de destek verecek. Yaklaşık 5 bin üyesi bulunan derneğin İstanbul Şubesi, başlattığı yardım kampanyası hakkında üyelerini mesaj yoluyla bilgilendirdi.

SMS ile bağış yolu

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vergi Müfettişleri Derneği İstanbul Şube Başkanı Musa Deniz, Türk Kızılayı ile protokol imzaladıklarını söyleyerek “Dünya büyük bir buhran yaşıyor. Birçok bölgede savaş ve iç karışıklık yaşanıyor. Vergi Müfettişleri Derneği İstanbul Şubesi yönetimi olarak o bölgelerdeki insanlara yardımımız dokunsun istedik ve Türk Kızılayı ile yardım protokolü imzaladık. Türk Kızılayı’nın bölgede yapacağı yardımlara bizler de vergi müfettişleri olarak katkı yapacağız. Telefondan SMS göndermek suretiyle her bir mesaj ile 10 TL, Türk Kızılayı’nın hesabına bağış yapılmış olunacak. Üyelerimizi yardım kampanyasına davet ettik ve bilgilendirdik. ‘VERGIMUF’ yazarak 2868’e SMS göndermeleri durumunda 10 TL’lik bağışta bulunmuş olacaklar” diye konuştu.