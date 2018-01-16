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Vodafone 13'üncü İstanbul yarı maratonu’na son kayıt tarihi 12 Mart

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul tarafından Vodafone’un isim sponsorluğunda düzenlenecek Vodafone 13'üncü İstanbul Yarı Maratonu, 8 Nisan Pazar günü koşulacak.

Vodafone 13üncü İstanbul yarı maratonuna son kayıt tarihi 12 Mart

16 Ocak 2018 11:22

Tarihi Yarımada’da gerçekleşecek yarı maratona son kayıt tarihi 12 Mart Pazartesi olarak belirlendi. Dünyanın en iyi 10 yarı maratonu arasında gösterilen Vodafone İstanbul Yarı Maratonu’na bugüne kadar 971 kişi başvurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul tarafından Vodafone’un isim sponsorluğunda düzenlenen Vodafone 13'üncü İstanbul Yarı Maratonu, 8 Nisan Pazar günü Tarihi Yarımada'nın harika manzarası eşliğinde koşulacak. Yenikapı Miting Alanı’nda başlayıp Eyüp Feshane’den dönüşle yine aynı noktada son bulacak 21 kilometrelik parkurda gerçekleştirilecek yarı maratona son kayıt tarihi 12 Mart Pazartesi olarak belirlendi. Vodafone 13'üncü İstanbul Yarı Maratonu'na toplu kayıtlar ise 5 Şubat'ta başlayacak.

Yarı maraton (21k), çeyrek maraton (10k) ve business maraton kategorilerinde koşulacak Vodafone 13'üncü İstanbul Yarı Maratonu’na bugüne kadar 21K kategorisinde 621, 10K kategorisinde 350 kişi olmak üzere toplam 971 kişi başvurdu.

Dünyanın en iyi 10 yarı maratonu arasında

Geçen yıl itibariyle altın kategoriye yükselerek dünya çapında en iyi 10 yarı maraton arasına giren Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, dünyanın en düz ve hızlı parkurlarından birine sahip bulunuyor. Düzenlendiği yıllarda elit atletler tarafından rekor hedeflenerek koşulan ve tüm atletlerin büyük beğenisini toplayan Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, rakım farkı bulunmayan parkuru ile her koşucunun en iyi derecesini yapma imkânı sunuyor. 

 

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