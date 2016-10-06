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Vodafone 38. İstanbul Maratonu Kayıtları 15 Ekim'e kadar uzatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor A.Ş. tarafından organize edilen, dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton özelliğine sahip olan ve bu yıl 13 Kasım 2016 tarihinde gerçekleştirilecek Vodafone 38. İstanbul Maratonu kayıtları 15 Ekim tarihine kadar uzatıldı.

Vodafone 38. İstanbul Maratonu Kayıtları 15 Ekime kadar uzatıldı

06 Ekim 2016 12:02

42 Kilometre, 15 Kilometre ve 10 Kilometre kategorilerinde çipli koşucuların yer alacağı; Türkiye'nin en geniş katılımlı spor organizasyonunda kayıtlar için yoğun talepler üzerine son gün 15 Ekim Cumartesi olarak belirlendi. Katılımcılar Vodafone 38. İstanbul Maratonu kayıt işlemlerini 15 Ekim 2016 tarihine kadar www.istanbulmarathon.org adresinden online olarak yapabilecekler.

Vodafone 38. İstanbul Maratonu öncesi şu ana kadar tüm kategorilerde 17 bin 40 sporcu kayıt yaptırdı.
Son kayıt tarihini kaçıran sporcular için, 10-12 Kasım 2016 tarihleri arasında Maraton ve Spor Fuarı'nda geç kayıt sistemi adı altında kayıtlarını gerçekleştirerek yarışa iştirak edebilecekler. Sporcular sosyal sorumluluk ortaklarından olan Sivil Toplum Kuruluşlarına en az 40 TL bağış yapmaları ve 100 TL kayıt ücretini de ödemek kaydıyla geç kayıt imkanından yararlanabilecekler.
Geç kayıtlarda her üç kategori için toplamda 3 bin adet göğüs numarası ayrıldı.

Halk koşusu kayıtları 1 Kasım Salı günü başlıyor
Bu arada yüz binlerce İstanbullunun katılacağı halk koşusunda ise kayıtlar 1 Kasım Salı günü başlayacak.
Vodafone 38. İstanbul Maratonu Halk Koşusu kayıtları; İBB Spor A.Ş. tesislerinde ve İstanbul'da belirlenen meydanlarda kurulan stantlarda yapılacak. 

Etiketler: Vodafone 38. İstanbul Maratonu


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