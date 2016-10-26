13 Kasım Pazar günü İstanbul'da yaşanacak maraton heyecanında 3 farklı kategoride yarışacak sporcular İstanbul'un farklı noktalarından maraton alanına ulaşabilecekler. Anadolu Yakası'nda konumlanan start alanlarına, Maraton (42 km), 15 km ve 10 km sporcuları; 07.00-07.30 saatleri arasında Taksim - Sultanahmet güzergahlarından kendilerine tahsis edilen otobüslerle ulaşım sağlayabilecekler.

Vodafone 38. İstanbul Maratonu heyecanı 08.45'te Tekerlekli Sandalye yarışı ile start alacak. Maraton ve 15 km startları 09.00'da verilirken, 10 km startı ise saat 09.10'da başlayacak. 8 km uzunluğunda sürecek Kahramanlar Koşusu içinse katılımcılar 07.30-08.30 saatleri arasında, başlangıç noktası Altunizade olan start alanına Mecidiyeköy'den otobüslerle hareket edebilecekler.

Yüz binlerin katılacağı Kahramanlar Koşusu'nun ilk startıysa saat 09.30'da verilecek.

