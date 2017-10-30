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Vodafone 39’uncu İstanbul Maratonu’nda halk koşusu kayıtları başladı

Vodafone’un isim sponsorluğunda 12 Kasım Pazar günü düzenlenecek Vodafone 39’uncu İstanbul Maratonu için 8 km Halk Koşusu kayıtlarının başladığı duyuruldu.

Vodafone 39uncu İstanbul Maratonunda halk koşusu kayıtları başladı

30 Ekim 2017 11:35

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul tarafından Vodafone’un isim sponsorluğunda 12 Kasım Pazar günü düzenlenecek Vodafone 39’uncu İstanbul Maratonu için 8 km Halk Koşusu kayıtları başladı. Vodafone açıklamasına göre, Vodafone İstanbul Maratonu’nda yer alan ve her yıl Halk Koşusu adı ile 100 binden fazla vatandaşın katıldığı 8 km'lik yürüyüş etkinliği bu yıl ‘Çocuklarımızın geleceği için koşuyoruz’ teması ile gerçekleştirilecek.

Halk Koşusu tişörtleri Yenikapı Maraton ve Spor Fuarı’nda dağıtılacak

100 binden fazla vatandaşın katılması beklenen Halk Koşusu'nda katılımcılar; 9-11 Kasım tarihleri arasında Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde Türkiye’nin En Spor Fuarı sloganı ile düzenlenecek olan Maraton ve Spor Fuarı'ndan Halk Koşusu tişörtlerini alabilecekler. Halk Koşusu 09.45’te Altunizade’de verilecek startın ardından bu yıl ilk kez Vodafone Park’ta son bulacak. Vodafone Park’taki şenlik alanında da tüm İstanbullular için gün boyu sürpriz eğlenceler düzenlenecek. Vodafone 39’uncu İstanbul Maratonu Halk Koşusu'na katılmak isteyen vatandaşların, meydanlarda kurulan stantlardan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul tesislerinden kayıtlarını yaptırıp göğüs numaralarını alabilecekleri duyuruldu.
 

Etiketler: vodafone

 

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