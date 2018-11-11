Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nda yüz binler sağlık için koştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından Vodafone'un isim sponsorluğunda “Sağlık için koş” temasıyla düzenlenen Vodafone 40. İstanbul Maratonu'na 100 ülkeden 30 bin çipli sporcu katıldı. Yüz binlerce İstanbullu da Asya'dan Avrupa'ya yürüdü. Bu yıl 54 elit atletin yarıştığı 42 kilometre koşusunda erkeklerde Kenyalı atlet Felix Kimutai, kadınlarda ise Kenyalı atlet Ruth Chepngetich birinci oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından Vodafone'un isim sponsorluğunda “Sağlık için koş” temasıyla düzenlenenVodafone 40. İstanbul Maratonu bugün gerçekleşti. Maratonun startını, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, İBB Spor İstanbul Genel Müdürü Abdulhalim Aksu, Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süelbirlikte verdi.

Maraton (42,195 km), 15 kilometre koşusu, 10 kilometre koşusu ve halk koşusu olmak üzere4 ana kategoridetamamlanan Vodafone 40. İstanbul Maratonu'na100 ülkeden 30 binçipli sporcu katıldı. Avrupa'nın en iyi 17, dünyanın en iyi 38 maratonundan biri olan Vodafone İstanbul Maratonu'ndayüz binlerce İstanbulluda yürüyerek Asya'dan Avrupa'ya geçti.

Vodafone İstanbul Maratonu, 40'ıncı yılında erkeklerde son 2 yılın şampiyonlarını bir araya getirdi. Bu yıl54 elit atletinbirincilik için mücadele ettiği 42 kilometrelik koşuda erkeklerdeKenyalı atlet Felix Kimutai 2:09:57'likderecesiyle, kadınlarda iseKenyalı atletRuth Chepngetich 2:18:35'lik derecesiyle birinci oldu. Erkeklerde ve kadınlarda parkur rekoru kırılırken, Chepngetich ikinci kez Vodafone İstanbul Maratonu'nu kazandı.

Vodafone İstanbul Maratonu'nda farklı kategorilerde toplam4 milyon 990 bin 230 Türk Lirasıpara ödülü dağıtıldı.

Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan,şunları söyledi:

“Vodafone olarak, ticari faaliyetlerimiz kadar sosyal sorumluluklarımızı da önemsiyor ve ülkemizin sosyal ihtiyaçlarına da cevap verecek şekilde yatırımlar yapıyoruz. Bu doğrultuda, bu yıl yedinci kez Vodafone İstanbul Maratonu'nu desteklemenin mutluluğunu yaşadık. Sadece çipli koşucuların değil her kesimin Vodafone İstanbul Maratonu'na ilgisi artıyor. Bu yıl 150 binden fazla insan katıldı. Bu, İstanbulluların maratona ilgisini göstermesi bakımından önemli. Maratonda bu yıl sağlık için koştuk. Katılımcılar kendileri için küçük de olsa bir şey yaptı ve daha sağlıklı bir yaşam için koştu.”

Dijital maraton deneyimi

Vodafone, bu yıl dijital yeniliklerine bir yenisini daha ekleyerek,saglikicinkos.comadresinden erişilebilen özel bir dijital platformla herkese dijital maraton deneyimi yaşattı. Dijital platform üzerinden maraton koşan kullanıcılar, kat ettikleri mesafeyi ve koştukları süreyi Twitter ve Facebook hesaplarından paylaşarak yakın çevrelerini de Vodafone İstanbul Maratonu'nu İstanbul dışında koşmaya davet etti. Ayrıca,“Vodafone Yanımda”kullanıcıları, yeni “Vodafone 40. İstanbul Maratonu” sekmesini kullanarak, koşu kategorilerinden ödüllere, maraton hakkında her tür bilgiye ulaşma imkânı buldu. Diğer yandan, maraton günü şehrin belirli bölgelerinde kurulanWi-Fi alanlarıile maraton katılımcılarının bu hizmeti ücretsiz alması sağlandı.

Ana Kategori Sonuçları:

42,195 km erkekler

1. Felix Kimutai (Kenya) - 2:09:57

2. Abdi Ibrahim Abdo (Bahreyn) - 2:10:37

3. Abraham Kiprotich (Fransa) - 2:10:55

42,195 km kadınlar

1. Ruth Chepngetich (Kenya) - 2:18:35

2. Margaret Agai (Kenya) - 2:25:04

3. Fatuma Sado (Etiyopya) - 2:31:05