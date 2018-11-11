Vodafone 40. İstanbul Maratonu'ndan muhteşem kareler!

Vodafone 40. İstanbul Maratonu 42 km'de erkekler kategorisinde birinci Kenya'dan 2 saat 9 dakika 56 saniye ile Felix Kimutai, kadınlarda ise Kenyalı Ruth Chepngetich 2 saat 18 dakika 34 saniyelik derecesiyle birinci oldu.

15 kilometre koşusunu erkeklerde Kenyalı Shadrack Korir, bayanlarda ise Yasemin Can kazandı.

Vodafone 40. İstanbul Maratonu 42 kilometrelik maratonun startı saat 09.00'da verildi. Köprüyü geçtikten sonra Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inen sporcular, sahil yolunu izleyerek Karaköy'e ulaştı. Galata Köprüsü'nden sonra Sirkeci yönüne giden koşucular, sahil yolunu takip ederek Bakırköy Hava Harp Okulu önünden geldikleri istikamete döndü. Sahil yolundan Gülhane Parkı'na doğru devam ederek parkın içinden geçen atletler, Sultanahmet Meydanı'nda Sultanahmet Camisi'nin giriş kapısı ile Dikilitaş'ın arasındaki finish noktasında yarışı noktaladı.

Erkekler ve kadınlarda birinciler Kenya'dan

42 km erkekler kategorisinde birinci 2 saat 9 dakika 56 saniye ile Kenya'dan Felix Kimutai, ikinci 2 saat 10 dakika 36 saniye ile Bahreyn'den İbrahim Abdo, üçüncü 2 saat 10 dakika 54 saniye ile Fransız Abraham Kiprotich ile oldu. Felix Kimutai ayrıca erkeklerde İstanbul Maratonu parkur rekorunu da bu derecesiyle kırdı.

Kadınlarda ise Kenyalı Ruth Chepngetich 2 saat 18 dakika 34 saniyelik derecesiyle yarışı birinci tamamladı. Chepngetich kadınlarda İstanbul Maratonu'unda parkur rekorunu da kırdı. İkinci 2 saat 25 dakika 3 saniye ile Kenya'dan Margaret Agai, üçüncü ise 2 saat 31 dakika 4 saniye ile Etiyopyalı Fatuma Sado oldu.

10 km`de ise erkeklerde 33 dakika 23 saniyelik derece ile Fatih Korkunç, kadınlarda ise 37 dakika 11 saniye ile Suzan Tunca birinci oldu.

Vodafone 40. İstanbul Maratonu 10 kilometre ve 15 kilometre yarışlarını kazananlar belli oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Gişelerden start alan yarışta sporcular, köprüyü geçtikten sonra Barbaros Bulvarı`ndan Beşiktaş`a indi ve sahil yolunu izleyerek Karaköy`e geçti.

Galata Köprüsü`nden sonra Sirkeci yönüne giden sporcular, sahil yolunu takip ederek Yenikapı Miting Alanı karşı caddesinde yer alan alt geçit civarında yer alan bitiş noktasına ulaştı. Erkeklerde Kenyalı Shadrack Korir, 43 dakika 4 saniyelik derecesiyle ve hakem kararı ile birinci oldu.

Birinci ile aynı dereceyi yapan Türkiye'den Polat Kemboi Arıkan ise 43 dakika 4 saniye ile ikinci, üçüncü de 43 dakika 8 saniye ile Uganda'dan Albert Chemutai oldu. Kadınlarda ise Türkiye'den Yasemin Can 47 dakika 43 saniyelik derecesiyle ilk sırada geldi.

İkinci 48 dakika 39 saniye ile Kenya'dan Delvine Meringor, üçüncü ise 49 dakika 1 saniye ile Kenya'dan Daisy Jeptoo Kimeli oldu.

10 km'de ilk sıralar Türkiye'den

15 Temmuz Şehitler Köprüsünden başlayan 10 km yarışı ise Barbaros Bulvarı`ndan Beşiktaş`a indi ve Vodafone Park, Fındıklı, Tophane, Galata Köprüsü istikametinden Eminönü`nde İstanbul Ticaret Üniversitesi önünde sona erdi. 10 kilometre yarışında 33 dakika 23 saniyelik derece ile birinci Türkiye'den Fatih Korkunç geldi

İkinci 33 dakika 53 saniye ile Türkiye'den Mustafa Araç, üçüncü ise 33 dakika 56 saniye ile Victor Gallego Casilda oldu.

Kadınlarda 10 kilometrede ise 37 dakika 11 saniye ile Suzan Tunca birinci oldu. İkinci Türkiye'den 43 dakika 38 saniye ile Aslı Simay Yazıcı, üçüncü de 44 dakika 29 saniye ile Türkiye'den Hatice Zeylan oldu.

Vodafone Maraton`a katılan dedeler gençlere taş çıkardı

Kore gazisi 87 yaşındaki Mehmet Ali Borçbitiren ve 68 yaşındaki Tayyar Sert, Vodafone Maraton`da 15 kilometre koşarak gençlere taş çıkardı. Eski askeri üniforması ve Türk bayrağı ile dikkat çeken gaziyi görenler onunla fotoğraf çektirmek isterken, 68 yaşındaki Tayyar Sert`in koşusu ise görenleri şaşkına çevirdi.

Bu yıl 40`ıncısı düzenlenen Vodafone Maratonu renkli görüntülere sahne oldu. Eski askeri üniforması ve elindeki Türk bayrağı ile dikkat çeken 87 yaşındaki Kore gazisi Mehmet Ali Borçbitiren, diğer maraton koşucuları ile birlikte 15 kilometre mesafe yol katetti. Maratona 10`uncu kez katıldığını söyleyen gazi Borçbitiren`i görenler kendisini durdurarak fotoğraf çekildi.

68 yaşındaki Tayyar Sert ise beyaz sakalı ve elindeki Türk bayrağı ile dikkat çekerken, “Koşmak biz insanlar için bir gereksinim. Çok lazım bedenimize ve zihnimize” diyerek herkesin katılmasını tavsiye etti. Maratona katılan dedeleri görenler önce şaşırdı sonra da onlarla fotoğraf çektirmek istedi.