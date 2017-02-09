Vodafone, Türkiye'nin en kapsamlı 'Akıllı Şehir Yol Haritası Raporu'nun ardından Türkiye'nin ilk 'Akıllı Şehirler Online Platformu'nu da hizmete sunduğunu açıkladı. Deloitte Türkiye ve Türkiye Bilişim Vakfı'nın (TBV) desteğiyle 'www.sehirsizin.com' adresinden kullanıma açılan platformla, akıllı şehirleri hayata geçirirken bireylerin de görüşlerinin alınması hedefleniyor.

Yapılan açıklamaya göre; vatandaşlar ile belediye arasındaki iletişimi artıracak platform sayesinde vatandaşların ihtiyaç ve beklentileri daha sistemli bir şekilde takip edilecek. Vatandaşlar, yaşadığı şehirle ilgili söz sahibi olabilecek, site üzerinden fikir ve önerilerini paylaşarak dönüşüme destek verebilecek. Vatandaşların kendi şehirleri için ürettikleri fikirler TBV uzmanları tarafından değerlendirilerek ilgili belediyelere iletilecek. Belediyeler de bu platformdan fikir alabilecek. “Akıllı Şehirler Online Platformu” ile Türkiye'de ilk defa tüm şehirler için üretilen fikirler tek bir platformda yer alacak.

"Akıllı şehirleşmede sistem entegratörü olarak tüm partileri bir araya getiriyoruz"

Sadece şirketlerin değil vatandaşlara doğrudan hizmet ulaştıran başta belediyeler olmak üzere tüm kamu kurumlarının da dijitalleşmesi gerektiğine inandıklarını belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı M. Sinan Kızıldağ, şunları söyledi: "Vodafone olarak, teknoloji çözümlerimizle şehirlerde yaşayan herkesin hayatını kolaylaştırmayı, hayat kalitesini yükseltmeyi ve sürdürülebilir büyümeye katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bugün tüm dünyada yüzde 50 olan şehirleşme oranının 2050 yılında yüzde 70 olması bekleniyor. Nüfusun artmasıyla, çok farklı kişiler, beklenen hizmetler ve yaşlanan altyapı gibi karmaşık bir ağı yöneten yerel yöneticiler, şehirlerindeki verileri analiz etmek, sorunları tahmin etmek ve kaynakları koordine etmek için daha etkili yöntemler arıyor. Bu doğrultuda, belediyelerimizin akıllı şehirleşme sürecini hızlandırmaya olanak sağlayacak 'Akıllı Şehir Yol Haritası'nın ardından bu yol haritasını vatandaşların ihtiyaçlarıyla şekillendirmemizi mümkün kılacak 'Akıllı Şehirler Online Platformu'nu hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye'de bir ilk olan bu platformla, akıllı şehirleri hayata geçirirken bireylerin de görüşlerini alarak vatandaşlarımızın ihtiyaç haritasını belirlemek ve buna uygun çözümler oluşturmak mümkün olacak. Platform sayesinde, akıllı şehirleşme konusunda tüm tarafları bir araya getirerek, vatandaşlarımızın istek ve ihtiyaçlarına uygun, onların hayatını kolaylaştıracak çözümleri bir sistem entegratörü olarak iş ortaklarımızla birlikte hayata geçirmek istiyoruz".

Başarılı fikirler ödüllendirilecek

Herkesin erişimine açık ve ücretsiz olacağı açıklanan ve platformu ziyaret eden bir kullanıcının, şehir seçimi yaptıktan sonra içerikleri inceleyip anketlere katılabildiği belirtilirken, platforma üye olan kullanıcı, sunulan fikirleri beğenip beğenmeme, yorum yapma, sorun ya da fikir yazma gibi fonksiyonlardan yararlanabiliyor. Kullanıcının paylaştığı sorun, çözüm önerisi ve fikirler incelendikten sonra önce uzmanlara, ardından ilgili kurumlara iletilirken, başarılı fikir sahipleri de ödüllendiriliyor.