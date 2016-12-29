Türkiye'deki 10'uncu yılını tamamlayan Vodafone, 2016 yılı istatistiklerini açıkladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre; Vodafone Türkiye'nin 22,6 milyon abonesi bulunurken, 2016'da abone başına aylık ortalama 462 dakika konuştu ve yüzde 119 artışla toplam 235 bin terabayt data kullandı. Abonelerinin internet kullanımı son 5 yılda tam 32 katına çıktı. Vodafone Red'liler, yurtdışında 51 ülkede tarifelerini tıpkı Türkiye'deymiş gibi kullandılar. Ayrıca, 23 Vodafone ülkesindeki hem sabit, hem mobil hatları, ek ücret ödemeden tarife dakikalarıyla aradılar ve toplam tasarruf miktarı 3 yılda 526 milyon TL oldu.

Vodafone'un 25 yaş ve altı gençler için Mayıs 2011'de hayata geçirdiği FreeZone platformu, bugüne kadar gençliğe yaptığı yatırım tutarı 130 milyon TL'ye ulaştığını belirtirken, FreeZone aracılığıyla sadece müziğe yapılan yatırım tutarı 80 milyon TL'yi buldu. FreeZone platformunun sunduğu avantajlarla gençlerin bütçelerine 5 yılda 50 milyon TL katkı sağlandı. Bununla birlikte, 2016 yılında düzenlenen 5 Vodafone FreeZone konserinde 30 bini aşkın müziksever genç sevdikleri sanatçılarla buluştu. 7 binin üzerinde Vodafone FreeZone abonesine sosyal medya hesapları üzerinden çözüm sunuldu. Vodafone FreeZone'un Facebook ve Twitter hesaplarından yapılan iletişimlerle 120 milyonun üzerinde kişiye ulaşıldı. 400 binin üzerinde Vodafone FreeZone'lu, spotify tekliflerinden yararlandı.

Vodafon'un sağlık platformu Vodafone Cep Sağlık servisi toplam 1,2 milyonu aşkın kişi kullanırken, temassız mobil ödeme deneyimi sunanVodafone Cep Cüzdan uygulaması 3 yılda 400 bini aşkın abone tarafından indirildiği bildirilirken, Tüm Vodafone'lulara indirim fırsatları sunan ve 2016 yılında 120'nin üzerinde marka ile 300 kampanyanın düzenlendiği Vodafone Avantaj Cepte uygulaması ise toplam 1,8 milyondan fazla kez indirildiği açıklandı. Diğer yandan, Vodafone abonelerinin çocuklarının ihtiyaçlarına özel olarak hazırlanan Merhaba Tarifesi kapsamında Buradayım Uygulaması'nı indiren 35 bini aşkın anne baba, çocuğunun nerede olduğunu takip edebildi. Abonelerine sürpriz hediyeler sunan, kullanıcılarının Vodafone ile olan birçok işlemini gerçekleştirebildiği Vodafone Yanımda uygulaması ise 11 milyon indirme rakamına ulaştı.

Maraton 'Türkiye Aşkına Şehitler Anısına' koşuldu

Kasım ayında 'Türkiye Aşkına Şehitler Anısına' temasıyla koşulan Vodafone 38'inci İstanbul Maratonu'nda 120 ülkeden 30 bine yakın çipli koşucu rekor katılıma imza attıği açıklanırken, yüz binlerce İstanbullu da 'Kahramanlar Koşusu' ile Asya'dan Avrupa'ya geçti. Bu yıl 28'i Türk olmak üzere 90 elit atletin yarıştığı maratonda, 100'e yakın şehit yakını ve gazi de koşucu start'ları verildikten sonra 93 metrelik Türk bayrağı ile köprüyü geçtiği belirtildi. Maratonun dijital pusulası VMaraton uygulaması toplam 13 bine yakın kişi tarafından indirilirlen, etkinliğin resmi Facebook sayfası da 25 bin kişi tarafından takip edildiği öğrenildi.

Türkiye'nin ilk akıllı stadyumu olarak gösterilen Vodafone Arena'nın sosyal medya hesapları 2016'da da taraftarlardan yoğun ilgi gördü. Yapılan açıklamada, Vodafone Arena Facebook hesabı 1,9 milyonun, Twitter hesabı 425 binin, Instagram hesabı ise 428 binin üzerinde takipçi sayısına ulaştı. Vodafone Arena ve BJK futbol takım sponsorluğu için çekilen filmler internetten toplam 40 milyon kişiye erişirken, 9,6 milyon kez izlendi. Diğer yandan, Vodafone'un Beşiktaşlı taraftarlara özel oluşturduğu 'Vodafone KaraKartal' platformuna 2 yılda 913 bin Beşiktaşlı üye olarak Beşiktaş JK'ya 3,2 milyon TL katkı sağladı.

Vodafone dijital mağazasını Vodafone Arena'da açtığını belirtirken, 6 ayda tamamlanan Vodafone Arena Akıllı Stadyum Mağazası için toplam 1 milyon TL'lik yatırım yapıldığı kaydedildi.

Şehirlerin dijitalleşme endeksi

Vodafone'un Türkiye'de işletmelerin dijital haritasını çıkarmak üzere geliştirdiği 'Yarına Hazırım Platformu' kapsamında 44 bin işletme dijitalleşme endeksini hesapladı. Vodafone ayrıca, 'Akıllı Şehir Endeksi' çalışmasıyla 26 büyükşehir belediyesinin skorunu ölçtü ve 'Yarına Hazır Şehirler Büyükşehir Belediyesi Ortalama Skoru'nu yüzde 55 olarak tespit etti. Vodafone Türkiye'nin kurumsal segmentteki toplam gelirleri ise yüzde 20 arttı bildirildi.

Toplumsal değişimin ve gelişimin öncüsü olma amacıyla önemli çalışmalar yürüten Türkiye Vodafone Vakfı da, 'Vodafone Önce Kadın', 'Düşler Akademisi', 'Yarını Kodlayanlar' gibi projeleri ve mobil uygulamalarıyla 9 yılda toplam 4 milyona yakın kişiye dokunduğunu belirtirken, 29 milyon TL sosyal yatırım yaptığını açıkladı. Yapılan açıklamada; Vodafone Türkiye'nin kadına yönelik tüm ürün, servis, proje ve hizmetlerinin ilk kez tek çatı altında toplandığı 'Vodafone Önce Kadın' programından 3 yılda 700 bini aşkın kadın faydalandığı, kadınların şiddete maruz kaldıkları anlarda kolluk kuvvetleri ya da yakınlarına cep telefonları aracılığıyla haber verebilmelerini sağlayan 'Vodafone Kırmızı Işık' uygulamasının 300 binden fazla kez indirildiği kaydedildi. 'Sanat ve Sanatçı Engel Tanımaz' sloganıyla 'Düşler Akademisi' projesi 8 yılda 5 bin kişinin hayatına dokunduğu açıklanırken, Habitat işbirliğiyle başlatılan 'Yarını Kodlayanlar' projesi kapsamında 2 ayda 5 ilde 7-14 yaş aralığındaki bin çocuğa kodlama eğitimi verildiği, AÇEV işbirliğiyle geliştirilen çocuk gelişim rehberi İlk6Yıl mobil uygulaması 200 bine yakın kez indirilirken, Türkiye'nin en kapsamlı işaret dili eğitim uygulaması 'İŞARET' ise 15 bini aşkın işitme engelli ve yakınının hayatını kolaylaştırdığı vurgulandı.

Ayrıca, Vodafone Türkiye, 2016'da 'Vodafone Arena', 'Vodafone KaraKartal', 'Vodafone 4bucakG', 'Vodafone Avantaj Cepte', 'Vodafone Kırmızı Işık' gibi proje, uygulama ve kampanyalarıyla yurtiçi ve yurtdışında toplam 118 ödül kazandığı açıklandı. Vodafone, 2016'da Felis Ödülleri'nde 46, Kristal Elma Ödülleri'nde 35, Stevie Uluslararası İş Ödülleri'nde 12, Effie Türkiye Reklam Etkinliği Yarışması'nda 9 ve Baykuş Ödülleri'nde 4 ödül birden aldığı belirtilirken, Vodafone Arena için tasarlanan 'Çok Bekledik be Abi!' reklam kampanyası, hem Kristal Elma, hem de Felis Ödülleri'nde medya kategorisinde büyük ödül kazandığı bildirildi.