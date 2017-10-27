Vodafone Akıllı Köy 5 yılda 15 milyar TL'lik ekonomik değer oluşturacak

Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone'un ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunma hedefiyle TABİT ortaklığında Aydın'da hayata geçirdiği Vodafone Akıllı Köy projesi hızla gelişiyor. Yapılan açıklamada, dünyanın ve Türkiye'nin ilk akıllı köyü olarak gösterilen Vodafone Akıllı Köy, geleneksel tarım yöntemlerini ileri teknolojinin olanaklarıyla birleştiren yeni nesil kırsal yaşam şekliyle, hem Türkiye'deki diğer köy ve kırsal yerleşkelere, hem de diğer Vodafone ülkelerine örnek olacak modeli sunuyor.

Verimlilikte yüzde 10 artış

Tüm iş ortaklarının katkısıyla 10 yılda yaklaşık 28 milyon TL'lik yatırım yapılması planlanan Vodafone Akıllı Köy'deki teknoloji ve nitelikli bilgi uygulamalarıyla 5 yılda 642 bin çiftçiye ulaşılarak toplam 15 milyar TL'lik ekonomik değer oluşturulması hedefleniyor. Vodafone Akıllı Köy'de uygulanan akıllı model ile bitkisel üretim maliyetlerinde yüzde 22, hayvansal üretim maliyetlerinde yüzde 20 tasarruf sağlanırken, verimliliği ortalama yüzde 10 artırmak mümkün olacak. Uçtan uca dijital teknolojilerle donatılan Vodafone Akıllı Köy, çevresel kalkınmaya da katkı sağlayacak. Akıllı sistemleri sayesinde toprak ve su kirliliğinin önüne geçerek tarımsal kaynakların sürdürülebilirliğini sağlayan Vodafone Akıllı Köy'de tarımsal sulamada en az yüzde 20 tasarruf elde edilecek.

Vodafone Akıllı Köy'de modern sera uygulamalarından toplu sağım ve süt soğutma sistemine, su ve gübre yönetim merkezinden toprak analiz laboratuvarlarına kadar çiftçilerin hayatını kolaylaştıran pek çok imkân sunuluyor. Projede son 2 yılda kaydedilen gelişme, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, TABİT Kurucu Ortağı Tülin Akın ve Vodafone Akıllı Köy iş ortaklarının katılımıyla Vodafone Akıllı Köy'de düzenlenen toplantıda aktarıldı.

Engin Aksoy: “Projenin sürdürülebilir başarısı için çalışıyoruz”

Geleceğin heyecan verici dünyasına müşterileriyle birlikte hazırlanmayı ve onların 'dijital yol arkadaşı' olmayı hedeflediklerini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, "Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla bireyleri, haneleri, kurumları, şehirleri ve köyleri dijitalleştirmeye devam ediyoruz. Bugün toplam 7 Vodafone ülkesinde uygulanan ve dünyada milyonlarca çiftçiye ulaşması hedeflenen, Türkiye'de ise 1 milyon çiftçiye erişen Vodafone Çiftçi Kulübü programımızdan aldığımız ilham ve edindiğimiz deneyim ile 2 yıl önce dünyanın ve Türkiye'nin uçtan uca dijital teknolojilerle donatılmış ilk akıllı köyü Vodafone Akıllı Köy'ün temelini attık. Vodafone Akıllı Köy ile geleneksel tarım yöntemlerini ileri teknolojinin olanaklarıyla birleştiren yeni nesil bir kırsal yaşam modeli sunuyoruz. Bu modelle, dijitalleşmenin gücüyle hem tarımsal üretimde verimliliğin artırılmasını, hem de çiftçimizin sosyal yaşam standartlarının yükseltilmesini hedefliyoruz. Hesaplamalarımıza göre, Vodafone Akıllı Köy'deki teknoloji ve nitelikli bilgi uygulamalarıyla 5 yılda 642 bin çiftçiye ulaşarak toplam 15 milyar TL'lik ekonomik değer oluşturabileceğiz. Vodafone Akıllı Köy projesinin sürdürülebilir başarısı için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Tülin Akın: "Hayallerimizi hasat etmeye başladık"

TABİT Kurucu Ortağı Tülin Akın ise "Geçen yıl sizlerle duyurusunu paylaştığımız ‘dünyanın ilk akıllı köyü' hayalimiz bugün gerçeğe dönüşmüş durumda. İnanıyoruz ki Vodafone Akıllı Köy tarımda adeta Rönesans etkisini başlatan ilk adım olarak tarihteki yerini alacak. Aile çiftçiliği yaşamımızın en temel yapıtaşlarından birini oluşturuyor. Bugün hepimiz hem kendimiz hem çocuklarımız için sağlıklı gıdalara erişilebilir fiyatlarla sahip olmak istiyoruz. Köyden kente göçün azalmasını, hem kırsalda hem kentlerde yaşam kalitesinin yükselmesini arzu ediyoruz. Çevrenin ve temiz su kaynaklarının korunmasını talep ediyoruz. Tüm bunları hayata geçirmenin yolu kırsalda dijital dönüşümü gerçekleştirmekten geçiyor. Kırsalı kalkındırmadan ileriye gidebilmemiz mümkün değil. Bu dönüşümü başlatmanın yegane yolu, çiftçilerimiz için örnek teşkil edecek, akıllı teknolojilerin yerinde uygulamalı biçimde gösterildiği, tarımsal faaliyetlerde yeniliklere adaptasyonu sağlayan denemelerin yapılabileceği, yaşayan, gerçek bir köy oluşturmaktı. Bizler bu hayalimizi bugün gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Sıfırdan akıllı bir köy oluşturmak, yerel yönetimlerden akademik dünyaya, iş ortaklarından köy halkına kadar pek çok farklı paydaşın içinde yer aldığı kapsamlı bir süreç. Bu vesileyle, vizyonumuza inanarak bizlerle birlikte elini taşın altına koyan tüm iş ortaklarımız ve destekleri için yerel yönetime teşekkürlerimizi iletmek istiyorum".

Akıllı telefon sahipliği yüzde 60

Arazi ve köye ait mera ile birlikte toplam 298 dönüm alana yayılan Vodafone Akıllı Köy'de şu ana kadar bireysel çiftçilere özel, verimliliği artıracak IoT (Nesnelerin interneti) uygulamalarının geliştirilmesi, Akıllı Mera Sistemi, meyvecilik alanları, 34 sera, ilaçlama ünitesi, spor tesisleri, kadın ve çocuk eğitim merkezi tamamlandı. Türkiye'nin ilk teknoloji uygulama köyü olma özelliğini taşıyan Vodafone Akıllı Köy'ün dijital altyapısını kuran Vodafone, çözüm ortaklarıyla birlikte pek çok IoT uygulamasını da hayata geçiriyor. Çiftçinin dijitalleşmesi konusunda önemli adımlar atan Vodafone, bugüne kadar çiftçiler arasında akıllı telefon sahipliğini yüzde 60, aylık ortalama internet kullanımını ise 2,4 GB seviyesine çıkardığı kaydedildi.

Akıllı bilezikle hayvan takibi

Türkiye'nin ilk Akıllı Mera Sistemi'nin kurulduğu Vodafone Akıllı Köy'de, özel bir tanıma sistemine sahip akıllı kapılarla, meraya gelen hayvanların hangi alanda otlayacağı otomatik olarak belirleniyor. Sağım saati gelen inek akıllı kapılardan geçerek kendisi için ayrılan süt sağım otomasyonuna giriyor ve burada makinelerin yardımıyla sağım gerçekleşiyor. Ayrıca, büyükbaş hayvanların ayaklarına takılan ve 'pedometre' adı verilen akıllı bilezik ile hayvan hareketleri ölçümlenerek hayvanların sağlığı ve doğum zamanı takip edilebiliyor. Diğer yandan, arıcılıkta kullanılan GPS Takip Sistemi sayesinde kovanların takibi yapılarak ileriye dönük veri toplanıyor.

Tarımsal izleme merkezi

Vodafone Akıllı Köy'de bitkisel üretimde verimliliği artırmak için sıcaklık, nem ve rüzgâr verilerinin ölçüldüğü bir meteoroloji istasyonu da kuruldu. Modern sera otomasyonu kapsamında devreye alınan sera sensörleriyle seradaki hava, nem, su ve vitamin durumu takip edilerek gerekli ayarlamalar yapılabiliyor. Vodafone Akıllı Köy'de tarımsal üretimde Yakın Alan İletişimi (NFC) teknolojisinden yararlanılıyor. Her ürünün tarihsel verilerinin takip edildiği bu teknolojiyle, her bir ürün için bir sonraki adımın doğru olarak ve zamanında uygulanması sağlanıyor. Diğer yandan, tarımsal izleme merkeziyle, Vodafone Akıllı Köy'de kullanılan bütün IoT (Nesnelerin İnterneti) uygulamalarından gelen veriler tek bir ekrandan takip edilebiliyor.

Cepten tek tuşla sulama

Vodafone Akıllı Köy'de Ocak 2018 itibariyle kullanıma sunulması planlanan, aile çiftçiliğine özel Akıllı Sulama Otomasyonu ile çiftçiler, tarlalarının sulamasını uzaktan kontrol edebilecekler. Vodafone'un çiftçiler gibi yaşayarak çiftçiler için teknoloji geliştirmesine güzel bir örnek oluşturan bu sistem, sulama işlemlerinin cep telefonu üzerinden tek tuşla istenilen gün ve saatte uzaktan yönetilip takip edilmesini sağlayacak. Toprağın nemine göre sulama periyotlarını belirleyen bu sistemle üretim artışının yanında sulama suyunun kullanımında tasarruf sağlanacak.

Köy köy gezilecek

Vodafone Akıllı Köy için 'Çiftçi Çözüm Ortağı' adıyla bir çiftçi satış kanalı da kuruluyor. Buna göre, merkezi Vodafone Akıllı Köy'de bulunan ve bir yılın sonunda 70 kişiye ulaşması hedeflenen özel bir mobil ekip, ilk yılında Türkiye'de tarımın yoğun olarak yapıldığı 15 ilde köyleri tek tek gezecek, çiftçilere hem iletişim ihtiyaçlarına yönelik uygun Vodafone ürünlerini, hem de tarımsal teknolojileri ulaştıracak.

Çiftçiler için ayrıcalıklı tarifeler

'Çiftçi Çözüm Ortağı' ekibi, çiftçilere tarifeden kampanyaya, akıllı telefondan IoT uygulamalarına kadar her konuda destek olacak. Bu kapsamda, Vodafone'lu olmak isteyen çiftçiler için bazı ayrıcalıklar da sunulacak. Buna göre çiftçiler, Vodafone Faturalı tarifelere geldiklerinde, tarifelerinin içeriklerine ek olarak, Vodafone'lularla 19.00-07.00 arasında geçerli 2 bin dakika konuşmaya, 1GB Facebook, Instagram, Twitter paketine ve Çiftçi Haber Paketi'ne ücretsiz sahip olacaklar. Ayrıca, ailelerini de bu kampanyadan faydalandırabilecekler.

Veriler tek merkeze

Vodafone Akıllı Köy'de bir sonraki adım Büyük Veri sistemlerinin kurulması olacak. Akıllı uygulamalardan elde edilen veriler, büyük veri sistemlerinde depolanacak ve yorumlanacak. Günlük süt üretim miktarından tavuk yumurtalarının ağırlığına, hava durumundan tarla makinelerinin yakıt seviyelerine kadar tüm veriler akıllı cihazların ekranlarından görülebilecek.

Kadın ve çocuklara teknoloji eğitimi

Vodafone Akıllı Köy'ün sosyal gelişimine de önem veren Vodafone, özellikle kadın ve çocukların yeni bilgi ve deneyimlerle hayatlarını zenginleştirecek çalışmalar yapacak. Türkiye Vodafone Vakfı ile birlikte kurulan Kadın Teknoloji Eğitim Merkezi'nde Vodafone Akıllı Köy'deki kadınlara teknolojik okuryazarlığa erişme imkânı sunulurken, 'Kadın Çiftçi Girişimcilik Projesi' ile kadın çiftçilerin kendi mahsullerini üretip ekonomik anlamda güçlenmesine katkı sağlanıyor. Proje kapsamında bugüne kadar 10 kadın çiftçi kendilerine tahsis edilen eğitim seralarında 30 bin marul üreterek toplam 25 bin TL'ye yakın ek gelir elde etti. Diğer yandan, Türkiye Vodafone Vakfı'nın 'Yarını Kodlayanlar' projesiyle Vodafone Akıllı Köy'deki çocuklara kodlama eğitimi de verilecek.