Vodafone akıllı şehirleşmede Patnos Belediyesi ile iş birliğine gitti

Sadece şirketlerin değil, vatandaşlara doğrudan hizmet ulaştıran, başta belediyeler olmak üzere tüm kamu kurumlarının da dijitalleşmesi gerektiğine inanan Vodafone Türkiye, bu doğrultuda önemli bir adım daha attı. Şirketten yapılan açıklamaya göre Türkiye'de akıllı şehirlere yönelik belediyelerin faydalanabileceği bir başucu kaynağı sunmak hedefiyle yayımladığı Akıllı Şehir Yol Haritası kapsamında Ağrı’nın ilçelerinden Patnos Belediyesi ile iş birliğine giden Vodafone, pratik çözümlerle hem Patnos halkının hayatını kolaylaştıracak hem de belediyenin iş süreçlerindeki verimliliğini artıracak.

Araç Takip Sistemi ile yakıt giderlerinde yüzde 20 tasarruf sağlandı

Yapılan açıklamaya göre Patnos Belediyesi’ne araçlarını uydu üzerinden anlık takip etme olanağı sağlayan Araç Takip Sistemi (ATS) ile 100 adet belediye aracı güvenle takip edilebiliyor. ATS ile belediye araçlarının kontrol edilebilmesi özelliği sayesinde yakıt giderlerinde ortalama yüzde 20 civarında tasarruf sağlayan Patnos Belediyesi, aynı zamanda operasyonel verimlilik de elde ediyor. Personelin mesai başlangıç ile bitiş saatlerini ve araçların anlık konum takibini otomatik yapan sistem belediye araçlarının halka en etkin hizmeti vermesini yakından takip edilebiliyor. Araçların hız limitlerine uygun kullanımını otomatik olarak denetleyen akıllı sistem, limit aşımlarını anlık olarak merkeze bildiriyor, böylece kaza oranları önemli ölçüde azalıyor ve araçların aynı mesafeyi çok daha ekonomik kat etmesi sağlanıyor.

Akıllı Bas Konuş Sistemi ile hızlı ve kesintisiz haberleşme

İş birliği kapsamında Patnos Belediyesi’ne sunulan bir diğer akıllı çözüm olan Akıllı Bas Konuş Sistemi ile tek tuşla bir veya birden fazla kişiye anlık sesli anons yapabilme olanağı veriliyor. Belediye çalışanları içerisinde hızlı ve kesintisiz haberleşme imkânı sunan uygulama ile hem kontrollü data kullanımı hem de Vodafone özel tarifeleri sayesinde hesaplı fiyatlarla iletişim sağlanabiliyor. Belediye çalışanlarının zaman kayıplarını önleyen çözüm, gerekli çağrıların ilgililere hızlıca ve güvenilir bir şekilde ulaşmasına da imkan tanıyor.

“Patnos Belediyesi’nin verimliliğini dijitalleşme ile artırıyoruz”

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte şehirlere olan talebin arttığını ve azalan kaynaklar göz önüne alındığında tüm dünyada hızla yükselen bir akıllı şehirleşme trendinin olduğunu belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “Vodafone Türkiye olarak akıllı şehirlerin önümüzdeki dönemde ekonomik kalkınmanın temel unsurlarından biri olacağını düşünüyoruz. Akıllı şehirleşmede enerji veya atık toplama gibi tek bir dikey belirlemek yerine bütünsel bir bakış açısına sahip olmamız gerekiyor. Dijitalleşme, bu bütünsel yaklaşımın hayata geçirilebilmesi için etkili bir araç. Bu noktada, başta belediyelerimiz olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, dijital inovasyonları vatandaş tabanına indirmesi ve tam performansla uygulaması önem taşıyor. Biz de bu kapsamda Ağrı’nın Patnos Belediyesi ile iş birliğine giderek geliştirdiğimiz akıllı ve hayatı kolaylaştıran çözümler ile belediyenin iş süreçlerindeki verimliliğini artırdık ve dijital çağın gereksinimlerinden en üst düzeyde yararlanmasını sağladık. E-devlet vizyonuna ve vatandaş memnuniyetine katkı sağlayan bu uygulamaları tüm kamu kurumlarında ihtiyaca yönelik olarak hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.