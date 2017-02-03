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Vodafone Arena, Avrupa Ligi ile Süper Kupa finaline aday

Türkiye Futbol Federasyonu, 2018-2019 sezonundaki UEFA Avrupa Ligi ile UEFA Süper Kupa finalinin Vodafone Arena’da oynanması için UEFA'ya başvurdu.

Vodafone Arena, Avrupa Ligi ile Süper Kupa finaline aday

03 Şubat 2017 15:06

UEFA’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 2019 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Kadın Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupası finallerine ev sahipliği için başvuran ülkeler duyuruldu. Türkiye Futbol Federasyonu da UEFA Avrupa Ligi ile UEFA Süper Kupa finallerinin Vodafone Arena’da oynanması için UEFA’ya başvurdu.

UEFA İcra Komitesi, 6 Haziran 2017 tarihine kadar yapılacak başvuruların sonuçlarını Eylül 2017'de açıklayacak. Başvurular 9 Aralık 2016’da başlamıştı.

Oğuzhan Ort 

 

Etiketler: Avrupa Ligi, Vodafone Arena


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