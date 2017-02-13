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Vodafone Arena’da bir ilk

Vodafone açıklamasına göre İstanbul'da Vodafone Arena’da kullanılan C-RAN teknolojisiyle taraftarların veri yükleme hızlarında yüzde 24 oranında artış yaşandı.


13 Şubat 2017 11:21

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyetlerini sürdürenVodafone, Türkiye’nin ilk akıllı stadyumuVodafone Arena’da bir ilki daha gerçekleştirdiği açıkladı. Açıklamaya göre, 5G hazırlıkları kapsamındaVodafone Arena’da yer alan4.5Gçekim noktalarınıC-RAN(Centralized-Ran) teknolojisi ile daha verimli hale getiren Vodafone, bu sayede taraftarların veri yükleme hızında önemli bir artış kaydetmeyi başardı.

Türkiye’de ilk kez Vodafone ve Huawei'nin dünya çapında başlattığı "TechCity" (Teknoloji Şehri) projesi kapsamında İstanbul'da Vodafone Arena’da kullanılan C-RAN teknolojisiyle taraftarların veri yükleme hızlarındayüzde 24oranında artış yaşandı.

C-RAN teknolojisinin sunduğu hız ve verimlilik, son bir ayiçinde Vodafone Arena’da oynanan Türkiye Ligi ve Avrupa Şampiyonlar Ligi maçlarında elde edilen veriler doğrultusunda ölçümlendi.

Buna göre; sosyal medyada fotoğraf ve video yüklemelerinin en yoğun olarak gerçekleştiği devre aralarında veri yükleme hızları yüzde 24 oranında arttı. C-RAN teknolojisi 4.5G ve üstü teknolojilerde çekim noktaları için yeni bir çözüm mimarisi sunuyor. Mevcut kaynakların merkezi kontrol ünitesi yardımıyla gerçek zamanlı yoğunluklara göre en verimli şekilde kullanılmasını sağlıyor. Böylece, kullanıcıların veri yükleme hızlarında yüksek oranlarda artış gerçekleştiriliyor.

“Kaynakların ortak kullanımı 5G için en önemli adımlardan biri”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye Teknolojiden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Mallik Rao, Vodafone'un tüm dünyada telekomünikasyon sektöründe teknolojik gelişmelere öncülük ettiğini belirterek, “Türkiye'nin uçtan uca dijital kalkınması için ilan ettiğimiz Dijital Dönüşüm Hareketi doğrultusunda abonelerimizi dijital dünyanın olanaklarından en üst düzeyde faydalandırmayı hedefliyoruz.

Bu doğrultuda, bir yandan 4G ve üstü teknolojilerdeki global uzmanlığımızı Türkiye’ye taşırken, diğer yandan 5G hazırlıklarına da aynı hızla devam ediyoruz. 5G teknolojisi için en önemli adımlarından biri olan ortak kaynak kullanımı, verimlilik ve hız artırma konusunda teknolojik hazırlıklarımız oldukça hızlı bir şekilde sürüyor. Bu doğrultuda, Vodafone ve Huawei'nin dünya çapında başlattığı TechCity (Teknoloji Şehri) projesi kapsamında teknoloji şehri seçilen İstanbul’da bir ilki daha gerçekleştirdik.

Türkiye’de ilk kez teknolojik yeniliklerin öncüsü olan Vodafone Arena’da hayata geçirdiğimiz C-RAN teknolojisi ile abonelerimize sadece en iyi Vodafone 4.5G deneyimini sunmakla kalmadık, geleceğin teknolojisi 5G yolunda da önemli bir adım attık” dedi.

Açıklamada şu ifadelere de yer verildi: "Vodafone Arena'nın akıllı stadyum altyapısı, geleceğin taraftar deneyimini Beşiktaşlılar'a yansıtmaya devam ediyor. Beşiktaş JK'nın Vodafone Arena'da oynadığı her maçta 40 binden fazla taraftar Wi-Fi, 2G, 3G ve 4.5G uyumlu ağ bağlantılarına ulaşabiliyor.

Ayrıca, 850'den fazla videowall ve 2 bin 200 koltuk içine konumlandırılan interaktif ekran ve Vodafone Arena mobil uygulaması sayesinde röportajlardan maç istatistiklerine ve anlık güncellemelere kadar tüm içeriklere erişebiliyor. Vodafone Arena'da maç günlerinde taraftarlara ve ziyaretçilere uçtan uca dijital deneyim yaşatılıyor". 

Etiketler: vodafone, Vodafone Arena


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