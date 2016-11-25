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Vodafone Arena'da rakipleri korkutan istatistik

Beşiktaş evinde hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde mağlup olmuyor. Siyah-beyazlı takım Vodafone Arena'daki maçlarda rakibine ise gol olup yağıyor. Ancak yarın karşılaşılacak Medipol Başakşehir ise deplasmanda gol yemiyor.

Vodafone Arenada rakipleri korkutan istatistik

25 Kasım 2016 10:42

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş evinde Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. Karşılaşma yarın saat 19.00'da başlayacak. Kritik müsabakada Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Ortalama 3 gol
Beşiktaş, ligde geride kalan 11 haftada 6 dış saha, 5 iç saha maçı oynadı. Bu maçlarda rakip ağları toplam 23 kez sarsan siyah-beyazlı ekipte gollerin 14'ü iç sahada, 9'u ise dış sahada geldi. Vodafone Arena'da oynanan 5 maçta rakip ağlara 14 gol kaydeden Şenol Güneş'in öğrencileri Dolmabahçe'de maç başına neredeyse 3 gol ortalamasıyla mücadele ediyor. Rakiplerine gol atarken savunmasında ise açık vermeyen siyah-beyazlılar, evinde oynadığı 5 maçta 14 gol atmasına rağmen kendi kalesinde ise 5 gol görmüş durumda.

Medipol Başakşehir de dış saha canavarı
Medipol Başakşehir'in de Beşiktaş'tan aşağı kalır yanı yok. Turuncu-lacivertli takım hem iç sahada hem de dış sahada ligin en yüksek istatistikleriyle mücadele ediyor. Beşiktaş'a konuk olacak olan Abdullah Avcı'nın öğrencileri, dış sahada adeta gol yemiyor. Ligde deplasmanda oynadığı 5 maçta rakip ağları 12 kez sarsan Medipol Başakşehir, dış sahada en golcü takım durumunda. Turuncu-lacivertli ekip sadece dış sahada en golcü yanıyla değil, gol yememesiyle de ligin en iyisi. Abdullah Avcı'nın öğrencileri ligde geride kalan 11 haftada dış sahada oynadığı 5 maçta kalesinde sadece 1 gol gördü.

Beşiktaş'ın evinde oluşturduğu gol istatistiği dikkatlerden kaçmazken, rakip Medipol Başakşehir'in dış sahadaki gol yememe alışkanlığı ise iki takım arasında yarın oynanacak karşılaşmanın nasıl bir skorla biteceği sorusunu da akıllarda uyandırıyor. 

Doğan Gündoğdu
 


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