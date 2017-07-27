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Vodafone ‘Arkadaşını getir’ kampanyasını uzattı

Vodafone, Beşiktaşlı aboneleri için geliştirdiği Vodafone KaraKartal platformu kapsamında başlatılan ‘Arkadaşını getir’ kampanyasını, yoğun ilgi nedeniyle uzatıldığını açıkladı.

Vodafone Arkadaşını getir kampanyasını uzattı

27 Temmuz 2017 10:43

Vodafone’un, alanında bir ilk olan Vodafone KaraKartal platformu kapsamında “#BizKaraKartalız, birlikte yürür, birlikte kazanırız” temasıyla sunulan“Arkadaşını Getir” kampanyası, yoğun ilgi nedeniyle uzatıldı. Şirket açıklamasına göre 12 Ekim’e kadar sürecek kampanyada, arkadaşıyla birlikte Vodafone KaraKartal’a gelen herkese 3 GB internet hediye ediliyor. Bir abonenin bir ayda en fazla 4 kez yararlanabildiği kampanyayla toplam12 GB’ye kadar internet kazanmak mümkün oluyor.

Vodafone KaraKartal’a 2 yılda 1,5 milyon üye

Kasım 2014’te hayata geçirilen Vodafone KaraKartal platformuna 2,5 yılda 1,5 milyon Beşiktaşlı üye olarak Beşiktaş JK’ya 4,7 milyon TL katkı sağladı. Vodafone KaraKartal platformuyla, Beşiktaşlı abonelere tarifeye ek aylık bir ücretle hem takımlarına destek olma hem de çeşitli ayrıcalıklardan yararlanma fırsatı sunuluyor. Halihazırda Vodafone abonesi olanlar, Vodafone KaraKartal’a katılmak için seçmek istedikleri pakete göre “BJK3” veya “BJK5” yazarak 1903’e SMS gönderebiliyor. Vodafone abonesi olmayanların ise en yakın Vodafone Cep Merkezi’ne başvurması gerekiyor. 


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