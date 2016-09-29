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Vodafone, havadan saniyede 10 gigabit veri taşıma hızına ulaşan ilk operatör oldu

5G hazırlıklarını sürdüren Vodafone, iki nokta arasında elektromanyetik dalgalarla iletişim kurmayı sağlayan E-band radyolink teknolojisinin sağladığı yüksek frekans bant genişliğiyle, noktadan noktaya havadan veri taşıma hızını saniyede 10 gigabit’e çıkarmayı başardığını açıkladı.

Vodafone, havadan saniyede 10 gigabit veri taşıma hızına ulaşan ilk operatör oldu

29 Eylül 2016 13:30

Vodafone, 5G teknolojisine giden yolda bir ilki daha gerçekleştirdiğini açıkladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre; şebeke içinde noktadan noktaya havadan yüksek hız ve kapasite ile veri taşıma imkanı sağlayan '10 Gbit/s E-band' teknolojisini Türkiye’de ilk deneyimleyen operatör oldu. Vodafone'un noter huzurunda özel bir cihaz kullanarak test ettiği ve saniyede 10 gigabit (10 Gbit/s) veri aktarma hızına ulaştığı '10 Gbit/s E-Band' radyolink teknolojisiyle, Türkiye’de nüfusun yoğun olduğu bölgelerde dahi yüksek hız ve kapasite ile kesintisiz veri trafiği sağlanması mümkün olacağı bildirildi.

Mallik Rao: "5G’de emin adımlarla ilerliyoruz"
Vodafone Grubu olarak tüm dünyada 5G'nin uluslararası standartlarının belirlenmesine katkıda bulunduklarını belirten Vodafone Türkiye Teknolojiden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Mallik Rao, konu ile ilgili şunları söyledi: "Türkiye'nin uçtan uca dijital kalkınması için ilan ettiğimiz Dijital Dönüşüm Hareketi ile abonelerimizi dijital dünyanın olanaklarından en üst düzeyde faydalandırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu doğrultuda, bir yandan 4.5G'deki global deneyimimizi Türkiye'ye taşırken, bir yandan da çok daha yüksek hız ve kapasiteyle veri transferi imkanı sunacak 5G teknolojisi için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Şu an için teorik tartışmaları yürütülen ve 2020 için planlanan bir teknoloji olan 5G teknolojisinin ilk uygulamalarının mevcut 4.5G teknolojisinin gelişimiyle oluşması bekleniyor. Bu kapsamda, Vodafone olarak, 5G teknolojisi için önemli bir adım daha atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. '10 Gbit/s E-band' teknolojisiyle noter huzurunda gerçekleştirdiğimiz test sonucunda noktadan noktaya havadan veri taşıma hızını saniyede 10 gigabit'e çıkarmayı başardık. Yüksek genişbant avantajıyla ağırlıklı olarak şehir merkezlerinde kullanacağımız bu yeni radyolink teknolojisi, nüfusun yoğun olduğu bölgelerdeki yüksek veri trafiğini şebekemiz içinde havadan 10 Gbit/s hızında taşımamızı sağlayacak. Veri taşıma hızındaki bu artış abonelerimizin internet deneyimini de yükseltecek".

'E-band' fiberin tamamlayıcısı olacak
İki nokta arasında elektromanyetik dalgalarla iletişim kurmayı sağlayan ve E-bandında çalışan radyolinklerle 10 gigabit mertebesinde veri aktarma hızlarına ulaşılabildiği belirtilen açıklamada, "Güçlü ve yüksek hızda veri trafiği sunan '10 Gbit/s E-band' teknolojisi, özellikle nüfusun yoğun olduğu bölgelerde noktadan noktaya havadan yüksek hız ve kapasite ile veri transferi yapılmasına imkan tanıyor. E-band; noktadan noktaya haberleşme için kullanılan 71-76 GHz ve 81-86 GHz bantlarındaki çok yüksek frekansa verilen isim olarak tanımlanıyor. Bu frekanstaki radyolinklerin fiberin erişemediği noktalarda fiberin tamamlayıcısı olarak kullanılması bekleniyor" denildi. 

Etiketler: 5G, Mallik Rao, vodafone


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