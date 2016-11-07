Vodafone Türkiye, pizza zinciri Domino's Pizza için geliştirdiği 'Sipariş Takip Sistemi' ile bir ilki daha gerçekleştirdiğini açıkladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre; 'Vodafone İş Ortağım' çatısı altında Domino's Pizza'nın ihtiyaçlarına göre tasarlanan 'Sipariş Takip Sistemi' ile Domino's müşterilerinin artık hiçbir çağrısı yanıtsız kalmadığı bildirildi.

Vodafone'un geliştirdiği 'Sipariş Takip Sistemi' kapsamında Domino's Pizza'ya sunulan sabit ses hizmetlerinin yanı sıra, şirketin Türkiye çapında bulunduğu tüm lokasyonları kapsayan bir platform geliştirildi. Yapılan açıklamaya göre; Domino's Pizza'nın sipariş toplama ve sipariş durum takibi için yeni bir Sesli Yanıt Sistemi (IVR) oluşturulurken, Domino's Pizza şubeleri ve merkez arasındaki ses iletişimi yeniden optimize edildiği ve Domino's Pizza şubelerinin çağrı yakalama oranı önemli oranda artırılarak yüzde 99'a yükseldiği belirtildi. Uygulama, işletmenin operasyonel verimlilik ve müşteri memnuniyet oranının artırılmasında da önemli rol oynadı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, konuyla ilgili, "Vodafone Türkiye Kurumsal İş Birimi olarak, Türkiye'nin Dijital Dönüşümüne liderlik etme vizyonumuz doğrultusunda, ülkemizdeki işletmelerin telekomünikasyon ihtiyaçlarına yönelik uçtan uca çözümler geliştiriyor ve uyguluyoruz. İşletmelerin “dijital iş ortağı” olarak tek çatı altında sunduğumuz çözümlerle, dijital bağlantılı yaşamı kurumlar için kolay ve erişilebilir kılmayı hedefliyoruz. Biliyoruz ki, teknolojik çözümlerin işletmelere getirdiği verimlilik, rekabet açısından büyük önem arz ediyor. Bu doğrultuda Türkiye'nin en büyük pizza zinciri Domino's Pizza için geliştirdiğimiz ‘Sipariş Takip Sistemi' ile uçtan uca kesintisiz bir iletişim altyapısı sunuyoruz. Uygulama ile Domino's Pizza şubeleri ve çağrı merkezi arasındaki ses iletişimini optimize ederek, şubelerin çağrı yakalama oranını ciddi şekilde yükseltmeyi başardık. Dijital bir iş ortağı olarak, geliştirdiğimiz özel çözümlerle Domino's Pizza'nın müşteri memnuniyetini artırmasına katkıda bulunmayı sürdüreceğiz. Vodafone İş Ortağım çatısı altında oluşturduğumuz Yarına Hazırım Platformu ile de tüm işletmelerin dijital dönüşümde yerini alması için çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz" dedi.

Domino's Pizza Türkiye Genel Müdürü Aslan Saranga ise, konu ile ilgili şunları söyledi: "Her zaman pizzamızın lezzeti yetmez, müşteri memnuniyetimizin de mükemmel olması gerekir diyoruz. Bunun yolu da inovasyondan geçiyor. Özellikle İnovasyon Merkezi'mizin hayata geçmesiyle iyiden iyiye ivme kazanan Ar-Ge yatırımlarımız, teknoloji, ürün ve şube ile birlikte bugün toplam 10 milyon TL'yi buluyor. Sadece bu yılın başından beri hizmete aldığımız uygulamalarımız arasında, yüksek teknolojili yazar kasa pos sistemi, Pizza Takip teknolojisi, Apple Watch uygulaması ve Tek Tıkla sipariş bulunuyor. Teknoloji tarafındaki vizyonumuzu paylaşan Vodafone gibi güçlü bir iş ortağıyla hayata geçirdiğimiz Sipariş Takip Sistemi de, operasyon kalitemizi en yükseğe taşıma anlamında bizlere çok şey kattı. Vodafone ekibinin Domino's Pizza Türkiye için geliştirdiği teknoloji sayesinde, bir şubemize sipariş geldiğinde ve o şube çok yoğun olduğunda, siparişin çağrı merkezine yönlendirilmesi sağlanıyor. Böylece hem siparişi kaçırmamış oluyoruz hem de müşterilerimiz pizzalarına tam vaktinde kavuşuyor".