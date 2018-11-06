Vodafone. İstanbul Maratonu coşkusu Spor Fuarı'nda başlayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından Vodafone'un isim sponsorluğunda “Sağlıklı Yarınlara Koş İstanbul” sloganıyla 11 Kasım Pazar günü düzenlenecek Vodafone 40. İstanbul Maratonu'na sayılı günler kala, maraton heyecanı her yıl olduğu gibi yine “Maraton ve Spor Fuarı”nda başlayacak. “Türkiye'nin En Spor Fuarı” sloganıyla düzenlenen Maraton ve Spor Fuarı bu yıl 8-10 Kasım tarihleri arasında Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde (Yenikapı) gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin en kapsamlı ve en çok ziyaretçi ağırlayan spor fuarı; “Maraton ve Spor Fuarı”nda, ünlü spor markaları, spor federasyonları, yerli ve yabancı maratonlar, master kulüpler, sivil toplum kuruluşları yer alacak.

Gelenekten geleceğe spor

Gelenekten Geleceğe Spor teması kapsamında, Ata sporlarına tekrar hayat veren Dünya Etnospor Konfederasyonu etkinlikleri ile digital çağın getirisi e-spor etkinlikleri ilk kez tek bir çatı altında bir araya gelecek.

Milletlere mal olmuş oyunların yeniden canlanması, bilinirliklerinin artması ve yaygınlaşması adına uluslararası düzeyde faaliyetler yürüten Konfederasyon tarafından, Maraton ve Spor Fuarı katılımcılarına bir çok spor dalını tanıtılırken, Kuşak Güreşi, Mas Güreşi, Mangala ve Aşık Oyunu gibi kategorilerde de birebir uygulamalı eğitimler verilecek. Ayrıca Okçular Vakfı tarafından verilecek okçuluk eğitimi de fuarın geleneksel sporlar bölümünde yer alacak.

Katılımcılar, teknoloji alanlarında çeşitli WR destekli oyun simulasyonları, drone yarışları, drone simülatörü, zayıflama ve spor aletlerinde yeni teknoloji ve trendleri deneme imkanı bulacaklar. ‘Türkiye'nin En Spor Fuarı' etkinlikleri içerisinde Drone Kodlama Eğitimleri, 3 Boyutlu Tasarım, 3D Kalemle Yetenek Atölyesi, Robotik Kodlama Atölyesi ve Tasarım Yarışmaları da ücretsiz yapılacak. Drone eğitimi için kayıtlar önceden alınacak; katılımcılar internet üzerinden online kayıt olabilecekler.

En uygun spor alışverişi

Fuar içerisinde kurulacak özel Shopping Fest alanında, en ünlü spor markalarının Maraton ve Spor Fuarı'na özel indirimli fiyatları ile outlet alışveriş yapılabilecek. Spor ayakkabıları, tişörtler, eşofmanlar, spor çantalar ve daha birçok spor giyim ürünleri ve ekipmanları Shopping Fest alanında sporseverleri bekliyor olacak.

Fikir Maratonu'nda koşacaklar

Spor, girişimcilik ve teknolojiyi bir araya getiren, “Takımını Kur Fikrini Bul” sloganıyla düzenlenen Spor İstanbul Fikir Maratonu'nda (Ideathon) mobil uygulamalar, yapay zeka veya web platformları gibi araçları kullanarak geliştirilen özgün spor fikirleri yarışacak.

Maraton hatıraları yaşatılacak

İstanbul Maraton'un 40. yılını kutlayacağı 11 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek Vodafone 40. İstanbul Maratonu öncesi, Maraton ve Spor Fuarı'nda kurulacak Maraton Müzesi ile katılımcılar maratonun 40 yıllık tarihinde gezintiye çıkma fırsat bulacaklar. Ayrıca katılımcılar maraton başlangıç ve bitiş noktalarının canlandırıldığı görseller önünde ve maratonun da geçtiği yollardan olan İstanbul'un tarihi mekanlarının minyatürleri ile hatıra fotoğrafı çektirebilecekler.

Ünlü sporcularla söyleşilerin de gerçekleştirileceği fuarda, spor ve sağlık üzerine çeşitli eğitimler düzenlenecek. Ayrıca sahne şovları, görsel ve sportif aktiviteler fuar süresince katılımcılara hareketli anlar yaşatacak.