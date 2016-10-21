Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, 13 Kasım Pazar günü koşulacak Vodafone 38. İstanbul Maratonu için İstanbul’un dört bir yanında meydan etkinlikleri düzenlenecek. Ekim ayı sonuna kadar İstanbul’un farklı ilçesinde kurulacak Vodafone stantlarında maraton hakkında bilgilendirme yapılacak ve kayıt alınacak. Buna göre Vodafone, 21-22 Ekim tarihlerinde Fatih ve Pendik, 24-25 Ekim tarihlerinde Beyoğlu ve Şişli, 26-27 Ekim tarihlerinde ise Beşiktaş ve Kadıköy semtlerinde düzenleyeceği meydan etkinlikleriyle İstanbulluları maratona davet edecek. Vodafone 38. İstanbul Maratonu için kurulacak stantlarda özel link üzerinden maraton (42 km), 10 km ve 15 km koşusu için kayıt yaptırmak mümkün olacak. Ayrıca, Halk Yürüyüşü kayıtları alınarak göğüs numaraları dağıtılacak.

Vodafone’un maraton meydan etkinliklerinde stantlarda düzenlenecek Koşu Oyunu’nda 8 metre koşu parkurunda 100 metrenin kaç saniyede koşulduğunun bilgisi verilecek. Ayrıca, Dev Maraton Parkuru ile koşu güzergahı ve parkur genelinde gerçekleştirilecek etkinlikler tanıtılacak.

Vodafone stantlarında sporcular için bilgilendirme de yapılacak. Buna göre, maraton öncesi kıyafet seçimi, yiyecek ve içecek seçimi, basit antrenman programı, maraton sakatlıklarında sporcu müdahaleleri, maraton start ve finish noktalarına trafik kapalıyken nasıl ulaşılabileceği, maraton akışı, start ve ödül töreni zamanlaması gibi konularda bilgi verilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor A.Ş. tarafından Vodafone’un isim sponsorluğunda düzenlenecek Vodafone 38. İstanbul Maratonu’na yaklaşık 30 binsporcunun katılması bekleniyor.

