Dünyanın sayılı parkurlarından biri olan ve düzenlendiği yıllarda elit atletler tarafından rekor hedeflenerek koşulan, tüm atletlerin büyük beğenisini toplayan ve dümdüz parkuruyla her koşucunun en iyi derecesini yapma imkanını sunan yarı maraton, Haliç Yarı Maratonu adı ile 1987-1993 yılları arasında toplam 7 defa koşulmuş, 1994 yılında, sekizincisi gerçekleşemeden sona ermişti. 1987’de yapılan ilk yarışta dereceye giren sporculara nakdi ödül yerine çeşitli hediyeler verilmişti. En dikkat çekici ödül ise birinciye verilen otomobildi.

17 yıl aradan sonra, Feshane önünde başlayıp aynı yerde sona eren ve 2010 yılında AIMS’e (Uluslararası Maratonlar ve Yol Koşuları Birliği) üye olan 8. Uluslararası Haliç Yarı Maratonu’na 22 ülkeden 1,500 sporcu katılmıştı.

2014 kadar ara verilen ve bu tarihe kadar Haliç Yarı Maratonu adıyla koşulmuş olan yarı maraton, İstanbul Maratonu’nun da organizatörü olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul Yarı Maratonu adı ile yeniden atletizm severlerle buluşturuldu ve yarışın başlangıç ve bitiş noktası Balat Sahili’ne alındı. Aynı zamanda, Vodafone’un isim sponsoru olduğu Vodafone 9. İstanbul Yarı Maratonu’na yerli ve yabancı 3.796 atlet katıldı. Yine bu yıl, IAAF kriterleri yerine getirilerek 2015 yılı için Bronz Kategori (Bronze Label) başvurusunda bulunuldu.

2015 yılında yarış ölçümünün, Spor A.Ş.’nin kurduğu Timing Chip sistemi ile yapıldığı yarış, gösterilen organizasyonel başarı ve IAAF kriterlerinin yerine getirilmesi ile IAAF tarafından Bronz Kategori’ye (Bronze Label) yükseltildi. 01.00.13’lük derecesi ile Kenyalı atlet Evans KIPLAGAT’ın Parkur Rekorunu kırdığı yarışa, 72 ülkeden 7.500 sporcu katılarak Türkiye’nin en kalabalık katılımlı yarı maratonu organize edildi.

2016 yılında koşulan ve 75 Ülkeden 7.000 sporcunun kayıt olduğu Vodafone 11. İstanbul Yarı Maratonu’nda, 58:23’lük derecesi ile dünya yarı maraton rekorunu unvanına sahip Eritreli atlet Zersenay Tadesse ile 10 kilometre ve 15 kilometre rekorunu elinde bulunduran Leonard Komon’u geride bırakan Türk atlet Ali Kaya birinciliğe ulaştı. 22 yaşındaki Kaya, finişteki 1.00:16’lık performansıyla yarı maratonda Türkiye rekorunu da yeniledi.