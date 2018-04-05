Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'nda elit atletler belli oldu

Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'nda 25 erkek, 17 kadın toplamda 42 Elit Atlet yarışacak. Türk Elit Atlet rakamları da; erkeklerde 10, kadınlarda ise 4 olmak üzere toplam 14 olarak belirlendi.

8 Nisan'daki yarışta parkura çıkacak yıldızların arasında 2016 Rio Olimpiyatlarında maratonda gümüş madalyayı elde eden Etiyopyalı erkek atlet Feyisa Lilesa da yer alıyor.

Bir küresel şampiyonadaki ilk madalyasını henüz 21 yaşındayken 2011 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda maratonu üçüncü sırada tamamlayarak elde eden Feyisa Lilesa, Rio Olimpiyatlarında kariyerinin en önemli başarısını elde etmişti. Bu yıl ikinci yarı maratonunu İstanbul'da koşacak olan Etiyopyalı yıldız, Ocak ayında Houston Yarı Maratonu'nu 1:00:20 ile tamamladı.

Lilesa'nın 8 Nisan'daki en zorlu rakiplerinden biri vatandaşı Amdework Walelegn olacak. Yarıştaki en genç elit atlet olan 19 yaşındaki Walelegn, geçtiğimiz ay İspanya'da koştuğu 27:36 ile bu yıl dünyanın en hızlı 10 kilometre derecesine sahip.

İstanbul'a formda gelecek olan atletlerden biri de Kenyalı Leonard Kipkoech Langat. Yarı maratonda dört kez 60 dakikanın altını koşmayı başaran Langat, bu yıl Hollanda'da 59:41'lik bir derece gerçekleştirdi.

Yarışta Türkiye'nin ümitlerini geçtiğimiz ay Dünya Yarı Maraton Şampiyonası'nda dokuzunculuğu elde eden Kaan Kigen Özbilen taşıyor. En iyi derecesini 2011'de 59:58 ile yapan son Avrupa Kros şampiyonu atletimiz, 24 Mart'taki Dünya Şampiyonası'nda varışa 1:01:05'te ulaşmıştı.

Kariyerinde gençler ve 23 yaş altı kategorilerinde dört Avrupa şampiyonluğu ile bir de Avrupa Kros şampiyonluğu bulunan Ali Kaya da 8 Nisan Pazar sabahı parkurda olacak. Kaya, Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'nu 2016 yılında 1:00:16'lık derecesiyle kazanmıştı.

Kadınlarda ise start listesinde en hızlı kariyer derecesine sahip atlet Kenyalı Joyce Chepkirui. 30 yaşındaki atlet 1:06:18'lik derecesini 2014 Prag Yarı Maratonu'nda koşmuştu. 2016'da New York Yarı Maratonu'nu ikinci, Boston Maratonu'nu üçüncü sırada tamamlayan Chepkirui, geçtiğimiz yılı sakatlıklarla mücadele ederek geçirdikten sonra yılın sonunda üçüncülüğü elde ettiği Honolulu Maratonu'nda parkurlara döndü.

Bu yıl Ocak ayında Dubai Maratonu'nu 2:19:17 ile kazanan Roza Dereje, yarışın favorilerinden biri. Etiyopyalı atlet geçen yıl Eylül ayında Kopenhag'da yarı maratonu 1:07:23 ile tamamlamıştı.

İstanbul'a 1:07:23'lük en iyi derecesiyle gelen 21 yaşındaki Kenyalı Lucy Cheruiyot bir başka kürsü adayı. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Yeni Delhi'de yaptığı 1:07:21'den bu yana yarı maraton koşmayan Etiyopyalı Ababel Yeshaneh'in kürsüye çıkması da sürpriz olmayacak.

Şubat ayında Trabzon'da 23 yaş altı Türkiye rekorunu 1:12:32'ye indiren Büşra Nur Koku, sakatlığı nedeniyle parkura çıkamayacak olan Esma Aydemir'in yokluğunda kadınlarda Türkiye adına en iyi sıralamayı elde etmeye aday.

8 Nisan Pazar günü Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'nda parkura çıkacak atletlerden en hızlı yarı maraton derecelerine sahip olanlar şöyle:

Erkekler:

Leonard Kipkoech Langat, Kenya 59:18

Feyisa Lilesa, Etiyopya 59:22

Albert Kangogo, Kenya 59:25

Evans Kiplagat, Azerbaycan 59:56

Kaan Kigen Özbilen, Türkiye 59:58

Ali Kaya, Türkiye 1:00:16

Birhan Nebebew, Etiyopya 1:00:53

Evans Kipkorir Cheruiyot, Kenya 1:00:59

Kadınlar:

Joyce Chepkirui, Kenya 1:06:18

Ababel Yeshaneh, Etiyopya 1:07:21

Roza Dereje, Etiyopya 1:07:23

Lucy Cheruiyot, Kenya 1:07:23

Zerfie Limeneh, Etiyopya 1:08:09

Diana Chemtai Kipyokei, Kenya 1:08:38

Daisy Jeptoo Kimeli, Kenya 1:08:59