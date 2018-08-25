Vodafone Kurban Bayramı GSM trafik rakamlarını açıkladı

Vodafone, Kurban Bayramı süresince kullanıcılarının GSM trafik rakamlarını açıkladı. Buna göre kullanıcıların Kurban Bayramı süresince gerçekleşen GSM trafiğine ilişkin açıkladığı verilere göre, kullanıcılar arife günü ve bayramı kapsayan toplam 5 günde yaklaşık 1 milyar dakika konuştu, 490 milyon SMS attı ve 17 milyon GB mobil internet kullandı. Kurban Bayramı’nda sevdikleriyle bol bol hasret gideren kullanıcılar mobil internet kullanımı geçen yıla göre yaklaşık 2 kat arttı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, konu ile ilgili değerlendirmesinde, "Vodafone olarak, yaptığımız her işin merkezine müşterilerimizi yerleştiriyoruz. Onların ihtiyaçlarını tam olarak anlamaya ve karşılamaya odaklanıyor; ürün ve hizmetlerimizi bu anlayışla geliştiriyoruz. Türkiye’de herkesin onları önemsediğimizi ve Vodafone müşterisi olmanın bir ayrıcalık olduğunu bilmesini istiyoruz. Bu anlayışla, her bayramda olduğu gibi, geçtiğimiz Kurban Bayramı’nda da geniş kapsama gücümüzle abonelerimizin kesintisiz iletişim ihtiyacını karşıladık. Abonelerimiz 1 milyar dakika konuştu, 490 milyon SMS attı ve 17 milyon GB mobil internet kullanarak sevdikleriyle hasret giderdi. Bu vesileyle, tüm halkımızın geçmiş bayramını kutluyoruz" dedi.

En yoğun trafik İstanbul ve Ankara’da yaşandı

Yapılan bilgilendirmede, Vodafone kullanıcılarının bayram süresince en çok konuştukları 10 il sırasıyla İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, İzmir, Antalya, Bursa, Adana, Samsun, Konya ve Van olurken, en çok SMS gönderdikleri iller sırasıyla İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, Samsun, Konya, Adana, Antalya, İzmir, Bursa ve Van olarak sıralandı. En çok mobil internet kullanan iller ise İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Konya, Bursa, Balıkesir, Şanlıurfa, Muğla ve Samsun şeklinde gerçekleşti.

Abonelerinin en çok aradığı ülkeler sırasıyla Almanya, Afganistan, KKTC, Mısır, Fransa, Suudi Arabistan, Hollanda, Belçika ve Yunanistan olurken, en çok SMS de İngiltere, KKTC, Almanya, Fransa, Türkiye, Hollanda, Avusturya, Azerbaycan ve Rusya Federasyonu’na gönderildi.

Vodafone Red aboneleri de yurtiçi ve yurtdışı fiyat ayrımını ortadan kaldıran 'Her Şey Dahil Pasaport - Dünya' hizmeti ile tarifelerindeki her yöne dakika, SMS ve internetlerini 104 ülkede tıpkı Türkiye'deymiş gibi bayram süresince özgürce kullandığı kaydedildi.