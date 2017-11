Vodafone Maratonu hazırlık koşuları düzenlendi

Vodafone 39. İstanbul Maratonu, ‘Çocuklarımızın geleceği için koşuyoruz’ temasıyla 12 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek. Bu önemli etkinlik öncesinde maraton heyecanını İstanbul'un dört bir yanına götürebilmek ve maratona katılımı artırmak amacıyla hazırlık koşuları düzenlendi. Vodafone 39. İstanbul Maratonu 4 Bucak İstanbul Koşusu adıyla düzenlenen etkinlik, Sultanahmet Meydanı'ndan verilen start ile, maratonun 39. yılına ithafen İstanbul'un 39 merkezi noktasından aynı anda başladı ve 39 noktadan alınan görüntüler canlı yayınla Sultanahmet Meydanı'na aktarıldı. İstanbul'un her ilçesinde 1 kilometrelik sembolik parkurlarda gerçekleştirilen koşu etkinliğine pek çok vatandaş destek verdi. Etkinliğe Spor İstanbul Genel Müdürü İsmail Özbayraktar ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy katıldı.

Aksoy: “Vodafone İstanbul Maratonu, İstanbul’un tanıtımı için harika bir fırsat”

Gerçekleştirilen etkinlik hakkında bilgiler veren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Bu sene maratonun 39.’su düzenleniyor. Biz de 10. kez destekliyoruz. Spor İstanbul ile harka bir iş birliğimiz var. Bu sene farklı bir organizasyon yaptık. İstanbul’un 39 farklı noktasından ‘4 Bucak İstanbul’ koşularını gerçekleştirdik. Aslında burada da maratonun bir tanıtımını yapıyoruz. 1’er kilometrelik parkurlarda arkadaşlarımız koşuyor. Bunun startını da Sultanahmet’ten verdik. Vodafone İstanbul Maratonu, İstanbul’un tanıtımı için harika bir fırsat. Geçtiğimiz yıl şehitlerimiz için koşmuştuk. Bu sene de ‘Çocuklar İçin Koş’ dedik. Türkiye’nin kalkınması için dijitalleşmeyi çok önemsiyoruz. Gençlerin sadece tüketen değil üreten bir nesil olmasını istiyoruz. Bu sene de Halk Koşusu’nun biteceği Vodafone Park’a gelecek ilk bin çocuğumuza ücretsiz kodlama eğitimi verilecek. Hem İstanbul’un tanıtımı hem de gençlerimizi spora yönlendirmek için harika bir fırsat. Tüm İstanbulluları 12 Kasım Pazar günü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Özbayraktar: “Geleneksel bir şey başlattığımızı düşünüyoruz”

Vodafone İstanbul Maratonu’nun her sene daha da gelişerek devam ettiğini belirten Spor İstanbul Genel Müdürü İsmail Özbayraktar, “Dünya’nın en güzel şehirlerinden biri İstanbul. 12 Kasım’da da çok güzel bir organizasyonumuz var. Bu sene çocuklarımız için koşuyoruz. İstanbul Maratonu, sportif bir organizasyonun yanında çok güzel söylemleri olan bir etkinlik. 1 hafta öncesinde de 39. ilçemizden başlattığımız bir antrenman koşusu başlatmak istedik. Farkındalığın gelişmesini istiyoruz. Vatandaşlarımızın ilgisi de bizleri mutlu ediyor. Yakacağız meşalenin her sene yakılmasını ve bir spor meşalesi olmasını istiyoruz. Bu maraton ilk başladığında 99 kişi koşmuş. Ama şu an yüz binlerle ifade ediliyor. Geleneksel bir şey başlattığımızı düşünüyoruz. Katılımın artması da bizleri mutlu ediyor. Hatta 15 km’lik parkurunun bitişini de Yenikapı’ya taşıdık. Bunun nedeni katılımın yüksek olması. Biz sporcunun yanında seyirci katılımının da çok olmasını istiyoruz. İnşallah bu sene çok güzel bir organizasyon olacak” dedi.

4 Bucak İstanbul Koşusu etkinliği, 4 ayrı merkezden Sultanahmet Meydanı'ndaki bitiş çizgisine koşan koşu liderlerinin ‘Çocuklar için koş’ yazılı meşaleyi yakması ile sona erdi.

Uygar Aydın - Bora Akyol