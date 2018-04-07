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Vodafone Park'a Cenk Tosun'un forması asıldı

Beşiktaş'tan devre arasında rekor transfer ücretiyle İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer olan Cenk Tosun'un 14 numaralı 2 Everton forması Vodafone Park tribünlerine asıldı.

Vodafone Parka Cenk Tosunun forması asıldı

07 Nisan 2018 20:14

Beşiktaş forması altında bu sezon gösterdiği performansla Avrupa'da dikkatleri üzerine çeken ve devre arasında rekor transfer ücretiyle İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer olan Cenk Tosun'un 14 numaralı Everton formaları Vodafone Park'a asıldı. Göztepe ile oynanan lig mücadelesi öncesinde Cenk Tosun'un Everton formaları güney kale arkasında bulunan itfaiye çıkışı üzerindeki reklam panolarının üzerine asıldı. Cenk'in formaları 90 dakika boyunca tribündeki yerini aldı. Beşiktaş-Göztepe maçının oynandığı gün Everton formasıyla Liverpool'a karşı derbi mücadelede 90 dakika sahada kalan Cenk Tosun, performansıyla dikkat çekti. Cenk, son haftalarda attığı gollerle taraftarlardan da büyük destek almıştı. 

Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu
 

 

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