Vodafone şebekesine yapay zekayı entegre etti

Vodafone, 5G hazırlıkları kapsamında mobil şebekelerinde kendi kendini yönetebilen akıllı şebeke teknolojisini (Smart SON) Türkiye'de ilk kullanan operatör olduğunu duyurdu. Şirket, Smart SON'u 2017 yılında Türkiye'nin en yoğun karayolları olan TEM ve D100'de test etmiş, teknoloji ile 4.5G erişimini yüzde 15'den fazla artırarak müşterilerin aldığı internet kalitesini iyileştirmişti. Ayrıca şirket, yine bir ilke imza atarak yapay zeka teknolojilerinin de yardımıyla 4.5 ses hizmetlerini daha da iyileştirdiğini duyurdu. Şu ana kadar ses performansı ve kalitesinde Gaziantep'te yüzde 27, Bursa'da ise yüzde 11 oranında iyileşme sağlayan Vodafone, Ankara'da ise genel kullanım verimliliğini yüzde 30 artırdı.

Mallik Rao: "Teknoloji yatırımlarımızla dünyadaki en son dijital inovasyonları müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz"

Müşterilerine daha iyi bir deneyim sunabilme hedefleri doğrultusunda, büyük veri, yapay zeka ve otomasyonu, hizmetlerine entegre etmeye öncelik verdiklerini söyleyen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Mallik Rao şöyle konuştu: "4.5G şebekemiz üzerinden en iyi ve kesintisiz hizmeti sunmak üzere kendi kendini yönetebilen akıllı şebeke teknolojisini kullanıyoruz. Müşteri talebini gerçek zamanlı olarak izleyerek şebeke uygunluğunu iyileştiren Smart SON teknolojisini Türkiye'de ilk kullanan operatörüz. Böylece şebekemizi yapay zeka ile akıllandırmış ve aldığımız verimi artırmış oluyoruz. Smart SON teknolojisi aynı zamanda abone davranışlarını yorumlayıp, şebekeyi ona göre yönlendirebiliyor. İzleme, veri işleme ve örüntü tanıma yoluyla, bir sonraki saatte 3G ve 4.5G trafiğinin nerede zirve yapabileceğini tespit edebiliyoruz. Bu sayede örneğin, konser verilen bir alanda yüksek trafiğin bulunup bulunmadığını tespit edebilen şebeke, otomatik olarak kalabalık artmadan baz istasyonunun kapasitesini artırıyor ve yoğunluğun azalması ile kapasiteyi normale döndürebiliyor".

Böylece müşterilerinin gece boyunca kesintisiz iletişim kurmaya devam edebildiklerini kaydeden Rao, "Bu teknolojinin kullanımı, mühendislerimizin uzmanlığını artırdığı gibi müşterilerimize en mükemmel deneyimi sunmak üzere şebekenin genel tasarımı ve stratejisine odaklanmaya daha fazla vakit ayırabilmelerine de yardımcı oluyor. Teknoloji yatırımlarımızla,dünyadaki en son dijital inovasyonları müşterilerimizin hizmetine sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.