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Vodafone Türkiye, 2016-17 mali yılı Ekim-Aralık dönemini sonuçlarını açıkladı

Vodafone Türkiye, 2016-17 mali yılının 3'üncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, mali yılının üçüncü çeyreğinde toplam mobil abone sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 800 bin net artış ile 22,6 milyon oldu.

Vodafone Türkiye, 2016-17 mali yılı Ekim-Aralık dönemini sonuçlarını açıkladı

02 Şubat 2017 18:07

Vodafone Türkiye istikrarlı büyümesini 2016-17 mali yılının üçüncü çeyrek (2016 yılı Ekim-Aralık) sonuçlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre; şirket; kesintisiz çift haneli büyümesini devam ettirerek, servis gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artırarak 2,1 milyar TL'ye ulaştı.

Veri kullanımı iki katına çıktı

3'üncü çeyrek itibariyle akıllı telefon penetrasyonunu geçen yılın aynı dönemine göre 15 puan artış ile yüzde 71'e çıkaran şirket abonelerinin veri kullanımı, 4.5G'nin de pozitif etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 104 artarak üçüncü çeyrekte toplam 103 petabyte'a ulaştı. Türkiye'nin 81 ilinde 10 bini aşkın 4.5G iletişim noktası ile hizmet veren şirket, böylece 4.5G'de en geniş kapsamaya sahip operatör olmayı sürdürdüğünü belirtti.

Yapılan açıklamada, 2016-17 mali yılının 3'üncü çeyrek sonu itibariyle Vodafone Türkiye'nin mobil abone sayısı 22,6 milyon olarak gerçekleşirken, şirketin faturalı abone bazının toplam içindeki oranı yüzde 47'e ulaştı. Vodafone Red tarifeleri şirketin faturalı abone bazındaki büyümesinde etkili olduğu kaydedildi.
Sabit genişbant abone sayısı 524 bine ulaştı

Öte yandan 1 Ocak 2015 tarihinde 'Vodafone SüperNet Telefonsuz ADSL' hizmetini tanıtan Vodafone Türkiye'nin sabit genişbantta hızlı büyümesi de devam ettiği belirtilirken, üçüncü çeyrekte şirketin sabit genişbant abone sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 244 bin net artış ile 524 bine ulaştı. Şirketin sabit hizmetlerden elde ettiği servis gelirleri ise üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57 arttı.
2016-17 mali yılının üçüncü çeyrek performansını değerlendiren Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan, şunları söyledi: "2016/2017 mali yılının üçüncü çeyreği Türkiye'ye olan bağlılığımızın ve bu pazardaki kararlılığımızın göstergesi olan bir başka güçlü ve yatırım odaklı bir dönem oldu. Ülkenin en büyük uluslararası doğrudan yatırımcılarından biri olarak, Türkiye pazarında uzun vadeli büyüme vizyonumuz doğrultusunda önemli yatırımlar yapmaya devam edeceğiz". 

Etiketler: Vodafone Türkiye


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