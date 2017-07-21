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Vodafone Türkiye, 2017-18 birinci çeyrek sonuçlarını açıkladı

Vodafone Türkiye, 2017-18 birinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Birinci çeyrek sonuçlarına göre, Vodafone Türkiye'nin servis gelirleri çift haneli olarak büyümesini sürdürerek, 2,2 milyar TL'ye ulaşan servis gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 büyüdü.

Vodafone Türkiye, 2017-18 birinci çeyrek sonuçlarını açıkladı

21 Temmuz 2017 13:00

Vodafone Türkiye, Nisan-Haziran 2017 arası dönemi kapsayan 2017-18 mali yılı birinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Birinci çeyrek sonuçlarına göre, Vodafone Türkiye'nin servis gelirleri çift haneli olarak büyümesini sürdürdü. 2,2 milyar TL'ye ulaşan servis gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 büyüdü.

10 milyon 4.5G abonesi

Vodafone Türkiye'nin mobil abone sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 0,5 milyon net artış ile 22,8 milyona ulaştı. Şirketin faturalı abone sayısı ise toplam bazın yüzde 48,5'ine çıktı. Vodafone'un 4.5G abone sayısı da birinci çeyrek sonu itibariyle yaklaşık 10 milyona ulaştı. Türkiye'nin 81 ilinde 11 binin üzerinde 4.5G iletişim noktası ile hizmet veren Vodafone Türkiye, 4.5G'de en geniş kapsamaya sahip operatör olmayı sürdürdüğünü belirtti. Şirketin akıllı telefon penetrasyonu birinci çeyrek sonunda geçen yılın aynı dönemine göre 7 puan artarak yüzde 72'ye yükseldi. Vodafone Türkiye abonelerinin veri kullanımı, 2017-18 mali yılı ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 85 artış ile 145 petabyte'a ulaştı.

Sabit hizmetlerde 169 bin net abone artışı

Vodafone Türkiye'nin sabit genişbantta hızlı büyümesi ise devam etti. Birinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre 169 bin net abone artışı sağlayan şirketin sabit hizmetler abone sayısı 593 bine ulaşırken sabit hizmetlerden elde ettiği servis gelirleri ise aynı dönemde yüzde 39 arttı. Türkiye'de işletmelerin dijital haritasını çıkarmak ve ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla 'Yarına Hazırım Platformu' ile şirketlere fark oluşturan Vodafone Türkiye, kurumsal alanda da istikrarlı büyümesini sürdürdü.

2017-18 mali yılı birinci çeyrek sonuçlarını değerlendiren Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan, "2017-18 mali yılının birinci çeyreği, şirket performansımız açısından güçlü ve istikrarlı büyümemizi sürdürdüğümüz bir dönem oldu. Diğer yandan servis gelirlerimizde devam eden çift haneli büyüme de Türkiye telekom pazarının sağlıklı gelişimini sürdürdüğünün, özellikle mobil internet kullanımında ürün ve hizmetlerimize olan güçlü talebin devam ettiğinin göstergesi. 4.5G'nin olumlu katkıları da müşterilerimizin dijital hayatları için bir kaldıraç etkisi oluşturdu ve veri kullanımları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 85 artış kaydetti. Ülkenin en büyük uluslararası doğrudan yatırımcılarından biri olarak, Türkiye pazarında, ülkeyi dijitalleşmeye taşıyacak uzun vadeli büyüme vizyonumuz doğrultusunda önemli yatırımlar yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. 

Etiketler: vodafone, Vodafone Türkiye


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